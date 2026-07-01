Bouzas alarga su idilio con wimbledon

Jessica Bouzas mantiene su bonito idilio con uno de los cuatro grandes del tenis, el Torneo de Wimbledon. La vilagarciana ha logrado al canzar la tercera ronda del All England Club por tercer año consecutivo, y lo ha hecho tras superar a la ucraniana Dayana Yastremska, número 67 de la WTA, por 3-6, 7-6 y 2-6.

La joven vilagarciana, que el pasado año alcanzó los octavos de final, tardó dos horas y seis minutos en superar a la ucraniana en el mismo escenario que el pasado año, donde el duelo se decantó también en favor de la vilagarciana. Bouzas comenzó el partido muy fuerte y con mucha confianza, lo que le permitió resolver por la vía rápida el primer set. En el segundo, la resistencia de la ucraniana acabó declinando el set a su favor en el desempate. Sin embargo, en el último set, la vilagarciana recuperó la confianza y resolvió el choque.

Jessica Bouzas se enfrentará en el tercer tramo a la ganadora del partido entre su compatriota Sara Sorribes y la estadounidense Jessica Pegula.

«He estado fuerte mentalmente. Al final no es fácil. Te ves cerca y no gestioné bien los nervios en ese momento porque estaba tensa, venía de 4-4, 5-4 y fue un poco complicado el 'tie break', pero ella lo jugó muy bien. Después, en el tercero, no es fácil porque lo ves cerca y ves que tienes que empezar otra vez de nuevo pero he jugado bien y contenta por eso», relató la jugadora gallega.

«He intentado no demostrar mucho ni reflejar mis emociones en el tercero. Intentaba estar como muy tranquila o dar esa sensación. Hay muchos nervios por dentro. Hay muchos pensamientos pero creo que lo gestioné bien. En ese momento a pesar de perder el segundo set gestioné bien el tercero», destacó Jessica Bouzas que aún no se plantea siguiente ronda.

«No planteo el siguiente partido. Quiero disfrutar el momento y descansar y luego pensar en siguiente ronda», dijo Jessica Bouzas que se siente feliz en Wimbledon, un torneo con el que mantiene un idilio particular.

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«Wimbledon desde el primer momento que jugué fue muy especial. El primer Grand Slam que hice tercera ronda, jugar en la pista central, muchas emociones. es mi favorito y estoy muy a gusto con todo y me hace mucho ilusión jugar», subrayó.