El Arosa seguirá contando con Carlos Torrado un año más

Carlos Torrado seguirá una temporada más en el Arosa. El defensa vilanovés afrontará en la 2026/27 su novena campaña en A Lomba, la tercera consecutiva en esta etapa, después de superar ya los 100 partidos como arlequinado y de haber lucido el brazalete de capitán.

Torrado renueva tras una de las mejores temporadas de su carrera, «por no decir la mejor, tanto a nivel personal como futbolístico». Con el objetivo cumplido el pasado curso, admite que continuar en el club que considera su casa «supone un plus. Qué mejor que eso». El defensa cree que la clave será mantener la línea del año pasado, con un grupo ya consolidado.