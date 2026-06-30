Fútbol | 2ª RFEF
El Arosa seguirá contando con Carlos Torrado un año más
El defensa vilanovés afrontará su novena temporada como arlequinado, la tercera consecutiva en esta etapa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Carlos Torrado seguirá una temporada más en el Arosa. El defensa vilanovés afrontará en la 2026/27 su novena campaña en A Lomba, la tercera consecutiva en esta etapa, después de superar ya los 100 partidos como arlequinado y de haber lucido el brazalete de capitán.
Torrado renueva tras una de las mejores temporadas de su carrera, «por no decir la mejor, tanto a nivel personal como futbolístico». Con el objetivo cumplido el pasado curso, admite que continuar en el club que considera su casa «supone un plus. Qué mejor que eso». El defensa cree que la clave será mantener la línea del año pasado, con un grupo ya consolidado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira