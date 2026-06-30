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Armenteira mostrará una vez más su estrecha relación con la bicicleta

La undécima Ruta BTT dos Callos se celebrará el día 12 con dos recorridos, opción gravel y degustación final en el monasterio

Un momento de la presentación de la prueba.

Un momento de la presentación de la prueba. / FdV

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Diego Doval

Meis

El club Armenteiraepunto convertirá Meis en uno de los focos del BTT gallego con dos de las cuatro pruebas que organiza cada año. La actividad comenzará el sábado 11 de julio en O Leixo, Armenteira, con la tercera MiniBTT, que reunirá trece categorías y prevé la participación de unos 350 niños y niñas.

El domingo 12 llegará la undécima edición de la Ruta BTT dos Callos, la cita emblemática del club. Mantendrá dos recorridos de BTT y sumará la opción gravel, esta vez de 70 kilómetros, con buen ambiente, dos avituallamientos sólidos y líquidos y cierre con degustación de callos en el monasterio.

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