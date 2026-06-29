Samu Santos seguirá en el eje de la defensa del Arosa

Llegó al Arosa en el verano de 2024 y se ha consolidado como una de las grandes referencias defensivas de la escuadra arlequinada en estas dos temporadas. Samu Santos continuará una temporada más vestido de arlequinado tras llegar a un acuerdo de renovación con el club, lo que le permitirá jugar en la 2ª RFEF a las órdenes de Gonza Fernández. La de Santos es la tercera renovación que se registra en el equipo después de las anunciadas de Chema y Concheiro. No será la última, ya que la dirección deportiva que dirige David López «Perú» continúa negociando la continuidad de otros jugadores y tanteando el mercado para reforzar el conjunto de cara a una temporada que se prevé sumamente exigente.

Santos fue protagonista en el ascenso del Arosa la temporada pasada, jugando gran parte de los encuentros como titular y mostrando una seguridad defensiva que fue clave para que el equipo acabase ascendiendo de categoría y, sobre todo, remontase la enorme distancia que le llevaba el Compostela a principios de este mismo año.

Céltiga

Mientras, en la Tercera RFEF, el Céltiga continúa perfilando el equipo que va a poner en manos de Luis Carro en la temporada postcentenario. El club ha renovado a Óscar Iglesias, Carlos Gómez, Julio Rey, Giráldez, Nico, Santi Figeuroa, Manu Táboas, Arnosi, Sobrido, Anxo Llanos y el juvenil Martiño, mientras que abandonan la disciplina de la entidad isleña Pedro Delgado, Guille, Álex Rodríguez, Antón, Rubi Casás, Martín Sánchez, Dani Prada, Covelo, Hugo, Marcelo, Marcos Blanco y el máximo goleador de la Tercera División con 18 tantos haber: Adri Rodríguez.

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Esto va a suponer que el equipo va a sufrir una importante remodelación y contará con un buen número de caras nuevas de cara a una temporada que se antoja complicada y en la que se luchará por conseguir la permanencia lo antes posible. El equipo de Luis Carro llegó a coquetear con el play off de ascenso prácticamente toda la temporada, aunque acabó por descolgarse de esa lucha en los últimos encuentros, donde sufrió varios reveses que le dejaron sin opciones.