Piragüismo
Oro húngaro con corazón grovense en el Europeo de Maratón
La pareja Voros y Erdelyi vencieron en el K-2 tras preparar esta competición en O Salnés
El Campeonato de Europa de Maratón que se disputó el pasado fin de semana en la localidad rumana de Pitesti deja una alegría al Breogán de O Grove, pese a no poder celebrar otra medalla de sus canoístas Tono Campos y Diego Romero. Esa alegría llegó en forma de oro para la pareja húngara del K-2, formada por Adrián Voros y Tamas Erdeleyi. Los dos estuvieron este invierno a caballo entre O Grove y Verudcido preparando esta prueba.
Voros, además, forma parte del equipo técnico del Breogán. Los dos llegaron a competir con los colores del Breogán en el Campeonato de España de medio maratón, donde también se alzaron con el título nacional senior.
El club grovense también celebró los éxitos del Campeonato Galego de Barco Dragón 200 metros, de donde regresó con una decena de medallas. El certamen se disputó en aguas del Miño a su paso por la ciudad de Lugo y hasta allí se desplazaron un total de 38 deportistas y varias embarcaciones que propiciaron que el Breogán fuese el equipo con un mayor número de puntos al término de la competición.
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