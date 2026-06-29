El Náutico de Vigo se lleva la Copa Galicia en Vilagarcía

Con la celebración de la Medal Race se puso ayer el broche de oro a la Semana Galega da Vela, que ha organizado la Real Federación en el Centro Galego de Tecnificación de Vilagarcía durante todo el fin de semana. Han sido tres intensas jornadas en las que han participado más de 200 regatistas de todaGalicia en diversas modalidades de la vela ligera como son el Optimist, el ILCA 4, el ILCA 6, el 420, la clase Vaurien, los Snipe, que disputaban su regata de clasificación de cara al campeonato del mundo juvenil, y la clase Radicontrol.

El Real Club Náutico de Vigo se llevó la Copa Galicia de Clubes y sus representantes de la entidad viguesa,Guillermo García e Isabel Cañas, campeones de la Copa gallega en categoría masculina y femenina.

En la categoría de la vela infantil, los Optimist, el triunfador en sub-16 masculino ha sido Guillermo García Pillado, del Real Club Náutico de Vigo. En sub-16 femenino Gabriela González, del Real Club Náutico de Sanxenxo. En categoría Masculina sub-13 Martín Barros, del Monte Real Club de Yates de Bayona. Y en sub-13 Femenino Aroa Pérez, del Real Club Náutico de Sanxenxo.

En ILCA 4, la Medal Race no alteró los resultados ya preestablecidos de la jornada anterior llevándose el triunfo Alejandro Pérez, del Real Club Náutico de Vigo. Fue plata Roque González-Llanos, también de Vigo. Y cerraba el cajón Daniel Iglesias, del Náutico de Riveira. En mujeres, el triunfo era para Ana Costas, del RCN Vigo. La plata para Paula González, del Club de Vela Fluvial de As Pontes, Y el bronce para Antia Meilán, del Club Náutico y Deportivo de Riveira

Mismo recorrido tenía el ILCA 6 cuyo podio final estuvo formado por Bruno Iglesias, del Náutico de Riveira, líder de la general. Fue segundo Miguel Rey, del RCN Vigo. Y tercero su hermano Ramón, también del náutico vigués. En chicas ganaba Lucía Vaquerizo, del Náutico de Sanxenxo. Segunda era Iria Carballo, del náutico olívico. Y tercera Candela Asensio, de Portosín.

En Vaurien éxito rotundo para Pablo Cabello y su hija Isabel, del Náutico de Vigo, que ganaron todas las mangas, incluida la Medal Race Segundos fueron Nicolás Souto y Martín Pérez, también del Náutico de Vigo. Y cerraron el podio los regatistas del Ría de Ares, Tomás Villaverde y José Castro, que se hicieron con el bronce en detrimento de sus compañeros de equipo Adrián Montero y Antón Dopico, que fueron cuartos. Las campeonas femeninas fueron Mencía García y Jimena Abril, tándem entreNáutico de Vigo y Fluvial de As Pontes.

Y en la Clase IOM de Radiocontrol, se llevaba el trofeo Richard Benady, con 36 puntos. Le seguía en el podio con 53 puntos, Ramón Soler, de Cubelles. Y era bronce Tomás Pérez, vigente campeón gallego, del Club Náutico de Boiro, con 75 puntos.

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Por último, la Copa Galicia en Snipe se la llevaban los canarios Gustavo Del Castillo y Samuel Quevedo, del Gran Canaria. Fueron segundos Andrés Gago y Oliver Berry, del Real Club Náutico de La Coruña. Y terceros Luís Wizner y Paco Riveras, del Real de Vigo.