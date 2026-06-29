Campos y Romero se quedan fuera de las medallas

Tono Campos y Diego romero se quedaron a las puertas del podio en la prueba del C-2 masculino del Europeo de Pitesti. La embarcación del Breogán de O Grove arrancó bien y se mantuvo en el grupo de cabeza hasta el primer porteo, donde la arrancada de polacos, portugueses y de la otra pareja española, la formada por Jaime Duro y Manu Gallardo, consiguió desengancharlos.

A partir de ese momento, Campos y romero viajaron en compañía de la pareja húngara que, en el último porteo, conseguiría despegarse de ellos para cruzar por delante la línea de llegada. Los integrantes del Breogán acabarían entrando en meta con un tiempo de 1:27:18, a 3:52 de los vencedores, la pareja polaca integrada por Mateusz Borgiel (que hace doblete tras vencer en la prueba individual) y Mateusz Zuchora. La quinta plaza sabe a poco después de los importantes logros que ha alcanzado la pareja en una de las pruebas reinas del Maratón, donde han llegado a proclamarse campeones del Mundo en varias ocasiones.

La suerte en este Campeonato de Europa se ha mostrado bastante esquiva con la flota arousana. Muy cerca del podio se quedó el joven sub-23 Kevin Longo, que finalizó su prueba de canoa en la cuarta plaza, mientras que sus compañeros de equipo, el As Torres Romaría Vikinga, Miguel Custodio y Roi Davila cruzaban la línea de llegada en la quinta plaza del C-2 júnior. Fernando Miguéns, también del equipo de Catoira finalizó séptimo en el C-1, una prueba en la que también participó Tono Campos pero que acabaría abandonando cuando luchaba por la sexta plaza.

La próxima cita para la flota de maratón será en el mes de octubre en Argentina, donde está previsto que se celebre el mundial de la categoría.

Infantiles

Mientras, en Verducido, la cantera arousana volvió a brillar en el Campeonato Galego Sprint de la categoría infantil. Por equipos, el Náutico de Pontecesures se subió a lo más alto en la categoría femenina, por delante de As Torres Romaría Vikinga, mientras que en la masculina finalizó tercero. A nivel individual se tradujo en veinte medallas para la flota arousana, repartidas entre los clubs Náutico de Pontecesures, As Torres Romaría vikinga de Catoira y Club Piragüismo Cambados.

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Julia Vieites, del Náutico de Pontecesures en infantil A K-1 500; Antía Ares, del As Torres Romaría Catoira, en infantil B C-1 500; y Paula Rey, del Piragüismo Cambados, en infantil B K-1 500 se llevaron el oro en sus respectivas pruebas disputadas en el embalse del Pontillón do Castro en Verducido.