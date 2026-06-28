La suerte se muestra esquiva con los arousanos en Pitesti

El europeo de Maratón que se está disputando en la localidad rumana de Pitesti no está siendo prolífico para la flota arousana. Ayer era una jornada proclive para que l comarca adquiriese protagonismo con los nombres de Tono Campos (Breogán de O Grove) y Fernando Busto (As Torres Romaría Vikinga), dos veteranos que suman un buen número de medallas internacionales a sus espaldas en la canoa individual. Sin embargo, no fue así.

Los dos palistas arousanos no realizaron una gran salida ya que, desde el primer momento, se les escapó un grupo de seis canoístas con el que no conseguían reducir la brecha que se les abrió de inicio. Campos y Busto trataron por todos los medios de intentar acercarse a ese grupo del que, a media prueba, comenzaron a descolgarse palista, pero sin éxito, lo que llevó al grovense a decidir abandonar cuando todavía faltaban ocho kilómetros para la conclusión y reservarse para la prueba del C2, que se disputará hoy.

El catoirense siguió en la prueba y finalizó los más de veinte kilómetros de la prueba con un tiempo de 1:53.42, a 5:49 del ganador, el polaco Mateusz Borgiel, que acabó escoltado en el podio por los portugueses Rui Lacerda y Ricardo Coelho.

La otra prueba con representación arousana ayer era el C2 masculino juvenil, donde participaban los catoirenses Miguel Custodia y Roi Davila. Ambos realizaron una gran competición, finalizando en la quinta posición con un tiempo de 1:15:51, a 3:09 de sus compañeros de selección, Álvaro Pedrosa y Adrián Hermelo, que serían los ganadores de la prueba, por delante de la pareja ucraniana y la húngara. El día anterior, el también catoirense Kevin Longo se había quedado a las puertas del podio al finalizar en la cuarta plaza del C-1 sub23, donde la victoria fue para el húngaro Mihaly Pluzsik.

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En la jornada de hoy, la vista estará puesta de nuevo en la pareja del Breogán que forman Tono Campos y Diego Romero, que partirán entre los favoritos para hacerse con la victoria. En ese listado también estará la otra pareja española formada por Jaime Duro (Fluvial de Lugo) y Manuel Garrido (Kayak Tudense). La prueba se disputará a las 10:05.