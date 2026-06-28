Los favoritos toman posiciones en la Semana Galega da Vela

Segundo día consecutivo en aguas de Vilagarcía de Arousa con todas las pruebas validadas, tres por jornada, siendo los más madrugadores los Optimist, ILCA 4 y 420 que suman ya en su haber hasta 6 mangas registradas. Entraban en liza, a primera hora de la tarde, el resto de modalidades.

Los más pequeños, los Optimist, comenzaban el día sin tanta presión de viento como la que tuvieron la jornada anterior, lo que supuso un plus para los de iniciación que se enfrentan por primera vez a una regata de competición oficial. Cambio en la clasificación, siendo el nuevo líder en sub-16 Masculino, Guillermo García Pillado, del Real Club Náutico de Vigo, En la categoría femenina sub-16 gran jornada para Carla Teijeiro, del Real Club Náutico de Sanxenxo, que manda en su categoría. En sub-13 masculino titularidad para Martin Barros, del Monte Real Club de Yates de Baiona, por segundo día consecutivo, al igual que Aroa Pérez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, en sub-13 femenino.

En ILCA 4, Alejandro Pérez, del Real Club Náutico de Vigo, sigue al frente de la general con mucha autoridad. Le sigue Roque González-Llanos, también de Vigo; y cierra el podio Daniel Iglesias, del Náutico de Ribeira. En los 420 se mantiene la tensión entre primero y segundo, por la mínima diferencia de un punto. Lideran Luís Wizner y Celia De La Fuente, del Real Club Náutico de Vigo, seguidos por Paco Riveras y Gonzalo Silveira, el primero de Vigo y el segundo de Canido. Son bronce Bruno Maure y Javier Ríos, del Real olívico.

Comenzaba el clasificatorio para el mundial juvenil de Snipe. El tándem formado por Luís Wizner y Paco Riveras, del Real Club Náutico de Vigo, destacaban sobre el resto de la flota, con 6 puntos. A dos de diferencia se encuentran los canarios Gustavo del Castillo y Samuel Quevedo, del Real de Gran Canaria. Y terceros Samuel Cerdeira y Lucas Otero, con 13 puntos, del Alamar Sada y Real Club Náutico de Sanxenxo, respectivamente.

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Los ILCA 6 se estrenaban en la competición ayer, con Bruno Iglesias, del Náutico de Ribeira, líder de la general con 5 puntos. Es segundo Miguel Rey, del RCN Vigo, también 5 puntos. Y tercero su hermano Ramón, también del náutico vigués, con 12 puntos.Por último, a una sola jornada de competición y llenos de gran vistosidad, compitieron los Radiocontrol, delante del Centro Galego de Vela, hasta 16 participantes y 24 pruebas realizadas. Ganaba Richard Benady, con 36 puntos. Le seguía en el podio con 53 puntos, Ramón Soler, de Cubelles. Y era bronce Tomás Pérez, vigente campeón gallego, del Club Náutico de Boiro, con 75 puntos.