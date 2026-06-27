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Semana Galega da Vela

Vilagarcía acoge las tres primeras mangas de una competición señera

Vilagarcía acoge las tres primeras mangas de una competición señera | FDV

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Diego Doval

Vilagarcía

La Semana Galega da Vela abrió su programa en Vilagarcía con una jornada brillante de mar y viento. La cita, organizada por la Real Federación Gallega de Vela, pudo completar tres mangas en su estreno gracias a un suroeste estable, con una intensidad media de 12 nudos. Optimist, ILCA 4 y 420 fueron las primeras clases en entrar en competición bajo la dirección del comité presidido por Loli Camba. En Optimist, el portugués André Sa, del Sporting Club de Aveiro, se situó como primer líder sub 16 masculino, mientras que su compañera Joana Santos manda entre las féminas. En sub 13 lideran Martín Barros, del Monte Real Club de Yates de Bayona, y Aroa Pérez, del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Vilagarcía acoge las tres primeras mangas de una competición señera | FDV

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