Naroa Zabala abre el capítulo de fichajes del Mariscos Antón Cortegada

El Mariscos Antón Cortegada ya tiene su primer fichaje para la próxima temporada. Después de asegurar las renovaciones de Marta Sanmartín, Cristina Loureiro y María Angulo, el conjunto vilagarciano incorpora a Naroa Zabala, alero de 23 años y 1,75 metros que llega para reforzar el perímetro del equipo que dirigirá el vigués David Bernárdez.

La nueva jugadora del Cortegada responde al perfil de pieza dinámica, intensa y con margen de crecimiento. Zabala destaca por su velocidad en campo abierto, su capacidad para correr el contraataque y su facilidad para jugar en transición, cualidades que encajan en la idea de dotar al equipo de más energía exterior. También es una jugadora vertical de cara al aro, con recursos para castigar desde el perímetro y con una actitud defensiva que le permite elevar el ritmo de los partidos.

Formada en las categorías inferiores de Ointxe, Naroa Zabala dio un paso importante en su carrera durante la temporada 2025/26, cuando se incorporó al Magec Tías Contra la Violencia de Género, en LF2. Allí firmó buenos números tanto en anotación como en valoración, consolidándose como una de las piezas destacadas del conjunto canario.

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Su llegada abre el capítulo de incorporaciones de un Cortegada que ya había comenzado a construir su nuevo proyecto desde la continuidad. A las renovaciones de tres jugadoras importantes se suma ahora una alero llamada a aportar desparpajo, intensidad en los dos lados de la pista y ambición a una plantilla que empieza a tomar forma.