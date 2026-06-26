Atletismo
Luis Cores bate el récord gallego de salto de longitud para mayores de 70 años
El veterano atleta de la Agrupación Atlética Mazí saltó 3,82 metros en Vigo y superó la anterior plusmarca autonómica
El atletismo vilagarciano sumó una nueva marca para su historia. Luis Cores, atleta veterano de la Agrupación Atlética Mazí, estableció un nuevo récord gallego de salto de longitud en la categoría M70 durante la disputa del XVIII Trofeo Alfonso Posada, celebrado en Vigo.
Cores firmó una mejor marca de 3,82 metros, registro que logró además hasta en dos ocasiones a lo largo de la competición. Con ese salto superó con claridad la anterior plusmarca autonómica de la categoría, que estaba en posesión de Fernando González con 3,58 metros.
La actuación del atleta del Mazí fue especialmente sólida, ya que todos sus intentos estuvieron por encima del anterior récord gallego. Esa regularidad refuerza la dimensión del resultado y abre también la puerta a que pueda seguir mejorando la marca en próximas competiciones.
El nuevo récord supone un reconocimiento al trabajo y a la constancia de Luis Cores, pero también una alegría para la Agrupación Atlética Mazí, que continúa acumulando resultados destacados a través de sus deportistas. En este caso, el protagonismo fue para un atleta veterano que demostró en Vigo que la ambición competitiva no entiende de edad.
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