Concheiro, segundo renovación para el nuevo reto del Arosa

El Arosa continúa dando forma al proyecto con el que afrontará su regreso a Segunda Federación. El club arlequinado confirmó la continuidad de Antón Concheiro, uno de los jugadores con más peso dentro del vestuario y uno de los futbolistas que ya forman parte del grupo de centenarios de la entidad. El centrocampista coruñés, nacido en 1999, superó esta pasada temporada los cien partidos defendiendo la camiseta del Arosa y seguirá una campaña más en A Lomba, donde cumplirá su cuarta temporada.

La renovación de Concheiro supone un nuevo paso en la planificación del equipo tras el histórico ascenso conseguido hace un mes y medio. El club ya había anunciado anteriormente la continuidad del guardameta Chema Leobalde, por lo que el centrocampista se convierte en la segunda pieza confirmada para el nuevo desafío competitivo. El Arosa, que regresa a una categoría exigente, empieza así a asegurar la presencia de futbolistas que conocen la casa, que han sido importantes en el reciente éxito deportivo y que mantienen un fuerte vínculo con el proyecto.

Concheiro no oculta que el reto será de máxima exigencia. Sobre la que será su cuarta campaña en Vilagarcía, el jugador admite que espera «un año duro y exigente», aunque se muestra convencido de que tanto el equipo como el cuerpo técnico estarán preparados para competir. «Estamos más que preparados», subraya el centrocampista, que afronta el salto de categoría con ambición y confianza.

El futbolista coruñés llega además a este nuevo escenario después de haber cumplido uno de los objetivos que se marcó cuando aterrizó en A Lomba. Concheiro reconoce que una de sus metas al fichar por el Arosa era ayudar al club a conseguir el ascenso. Logrado ese propósito, ahora asume el regreso a Segunda Federación como «un reto importante a nivel personal» y todavía más especial por el sentimiento que asegura tener hacia la entidad arlequinada.

Chema Leobalde cumplirá su segunda temporada en el Arosa. / Iñaki Abella

Aunque disfruta todavía de unos días de vacaciones, el centrocampista ya piensa en la pretemporada y en el inicio del trabajo con sus compañeros. «Siempre hay ganas de jugar al fútbol. Se echa de menos», apunta Concheiro, que volverá a ser una de las referencias del equipo en la medular.

Su renovación se suma a la de Chema Leobalde, que vivirá su segunda temporada en el Arosa. El portero compostelano fue una de las piezas importantes del ascenso y también continuará en Segunda Federación. Chema definió el día del ascenso en A Lomba como «el recuerdo más bonito» que tuvo en mucho tiempo y agradeció el apoyo de una afición que, según destacó, estuvo «en todas» y fue «una con el equipo».

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El guardameta ya había dejado clara su prioridad al afirmar que su primera, segunda y tercera opción eran seguir en el Arosa. Ahora, con Concheiro también renovado, el club empieza a construir desde la continuidad y el compromiso una plantilla que afrontará la nueva categoría con ilusión, hambre competitiva y el respaldo de una afición que volverá a jugar un papel fundamental en A Lomba.