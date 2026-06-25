Fútbol | 3ª RFEF
El Céltiga celebra su centenario con una comida para 200 personas
Tendrá lugar este sábado en A Lonxa Nova
El Céltiga reunirá este sábado a más de doscientas personas en A Lonxa Nova de A Illa para celebrar sus cien años de historia. La directiva que preside José Ricardo Dios, «Harry», ha preparado una jornada de marcado carácter sentimental, con futbolistas, entrenadores, directivos, socios y aficionados de distintas generaciones.
Los actos comenzarán a las 12.00 horas con una misa en la iglesia parroquial de San Xulián, antes de la gran «xuntanza» prevista a partir de las 13.30 horas. La comida estará amenizada por el grupo pontevedrés Soul Rivers y contará con representantes municipales, el alcalde Luis Arosa, el presidente de la Diputación, Luis López, miembros de la RFEF, el presidente de la Federación Galega, Pablo Prieto, y el director de Fútbol del RC Celta, Marco Garcés, además de la Peña Carcamáns.
El club prepara homenajes, vídeos y sorpresas en una cita de reencuentros y memoria. Las entradas, a 60 euros, pueden adquirirse hasta este viernes en A Taberna dos Baláns, Restaurante A Meca y Bar Cachopo. Los asistentes podrán visitar además la exposición del centenario en el Auditorio.
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