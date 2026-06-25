El Basket Summer 3x3 Vilagarcía cita a más de 30 equipos de categorías base

El Basket Summer 3x3 Vilagarcía Estrella Park Experience arrancó en Castelao con más de 30 equipos y tres jornadas dedicadas al baloncesto base. La cita, que se celebra hasta el sábado en horario de mañana, reúne a jugadores de categorías comprendidas entre minibasket y júnior en un formato de partidos cortos, dinámicos y de alta intensidad. Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a la fase regular, con encuentros continuados en cuatro pistas simultáneas para garantizar la máxima participación. El sábado llegarán las finales de cada categoría, además de los concursos de tiro y mates. La clausura y entrega de premios está prevista a las 13.30 horas, como cierre a este evento de carácter formativo.