Baloncesto
El Basket Summer 3x3 Vilagarcía cita a más de 30 equipos de categorías base
Se jugará hasta el sábado en el pabellón de Castelao-Helena Mariño
El Basket Summer 3x3 Vilagarcía Estrella Park Experience arrancó en Castelao con más de 30 equipos y tres jornadas dedicadas al baloncesto base. La cita, que se celebra hasta el sábado en horario de mañana, reúne a jugadores de categorías comprendidas entre minibasket y júnior en un formato de partidos cortos, dinámicos y de alta intensidad. Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a la fase regular, con encuentros continuados en cuatro pistas simultáneas para garantizar la máxima participación. El sábado llegarán las finales de cada categoría, además de los concursos de tiro y mates. La clausura y entrega de premios está prevista a las 13.30 horas, como cierre a este evento de carácter formativo.
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