Arena, goles y espectáculo en A Concha

La playa de A Concha-Compostela cambió este jueves las sombrillas por chilenas, voleas y espectaculares remates acrobáticos. La segunda concentración de la Segunda División masculina de fútbol playa convirtió el arenal vilagarciano en el gran epicentro nacional de una modalidad que cada año gana más seguidores y que durante cuatro días ofrecerá un incesante desfile de partidos y emociones.

Desde las primeras horas de competición, cientos de personas se acercaron a la playa para disfrutar de un deporte tan vistoso como exigente. El ritmo de los encuentros, la cercanía de los jugadores con el público y la espectacularidad de las acciones hicieron que numerosos curiosos se detuvieran para seguir unos partidos en los que apenas existen pausas y cada jugada puede acabar en un gol de bella factura.

La organización, impulsada por el entrenador vilagarciano Luis Treviño, permitió que la caravana de la Segunda División recalase en Vilagarcía con doce equipos procedentes de distintos puntos de España y cerca de dos centenares de jugadores, técnicos y auxiliares. Todo ello se tradujo en un importante movimiento tanto en la playa como en la hostelería y el comercio de la ciudad.

Los partidos continuarán hasta el domingo. / Iñaki Abella

Uno de los grandes focos de atención fue el Talitrus FP, primer representante gallego en la categoría. El conjunto arousano afronta este fin de semana una oportunidad única para competir ante su público y seguir consolidando un proyecto que nació con la ambición de situar a Galicia en el mapa nacional del fútbol playa.

Hasta el domingo se disputarán cuatro jornadas con encuentros desde las 17.30 hasta las 20.00 horas entre jueves y sábado, mientras que la sesión final del domingo se desarrollará entre las 09.30 y las 13.00 horas. Melilla, Murcia, Valencia, Madrid, Cataluña y Galicia comparten estos días un mismo escenario en el que el deporte, el espectáculo y el ambiente festivo van de la mano.

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La respuesta del público en el estreno confirmó el acierto de trasladar la competición a Vilagarcía. Familias, aficionados y bañistas improvisaron una grada natural desde la que disfrutaron de un deporte tan dinámico como espectacular, capaz de convertir cada partido en un auténtico espectáculo sobre la arena.