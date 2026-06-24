Vilagarcía acoge a más de 240 regatistas en la Semana Galega da Vela

La Ría de Arousa volverá a convertirse desde este viernes en uno de los grandes epicentros del deporte náutico gallego con la celebración de la Semana Galega da Vela, una cita que reunirá a más de 240 jóvenes regatistas y que se presenta como uno de los mayores eventos de promoción de esta disciplina en la comunidad. La competición se desarrollará del 26 al 28 de junio con el Centro Galego de Vela de Vilagarcía como base operativa y con once clases convocadas para dar forma a una auténtica fiesta de la vela.

La puesta de largo del evento tuvo lugar este martes en el exterior de las instalaciones vilagarcianas y evidenció el fuerte respaldo institucional con el que nace esta edición. El acto estuvo presidido por Manuel Villaverde, presidente de la Real Federación Gallega de Vela, acompañado por la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Blanca García Señoráns; la directora territorial de la Consellería do Mar, Elena Suárez; el concejal de Deportes de Vilagarcía, Carlos Coira; la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda; la jefa de Infraestructuras del Puerto de Vilagarcía, María Luísa Marco; el capitán marítimo, Juan Andrés Pérez; y el vicepresidente federativo, Pedro Piñeiro.

La competición arrancará el viernes con las modalidades de Optimist, ILCA 4 y 420, que también navegarán durante el resto del fin de semana. A ellas se sumarán ILCA 6 y 7, Fórmula Foil, Raceboard, Techno 293, Wing Foil, Vaurien y Snipe, esta última clase con el aliciente añadido de su clasificatorio para el campeonato del mundo juvenil de 2026. La Clase IOM de radiocontrol completará el programa con una jornada íntegra el sábado en la dársena interior, al pie del Centro Galego de Vela.

Manuel Villaverde, presidente de la Federación Galega de Vela. / FdV

La Real Federación Gallega de Vela ha diseñado un amplio dispositivo técnico para dar cabida de forma simultánea a todas las clases participantes. La organización habilitará varios campos de regata en la Ría de Arousa, cada uno de ellos coordinado por sus oficiales principales y sus respectivos equipos técnicos, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de una cita de gran complejidad logística.

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Las pruebas se disputarán en horario de mañana y tarde, salvo el domingo, jornada reservada a partir de las 16.00 horas para unas finales que se celebrarán frente al Centro Galego de Vela. La entrega de premios está prevista desde las 17.30 horas. Ese formato permitirá acercar la competición al público, que podrá seguir de cerca tanto las finales como la evolución de los radiocontrol en la dársena. Todas las clases competirán por el título de Copa de Galicia, reforzando el carácter deportivo y promocional de una Semana Galega da Vela llamada a llenar de actividad la Ría de Arousa.