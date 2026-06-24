La ruta competitiva del Arosa cambia Castilla por Euskadi

El Arosa ya conoce el mapa competitivo que tendrá que recorrer la próxima temporada en Segunda Federación. El conjunto vilagarciano jugará en el Grupo I, que finalmente estará formado por los equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, después de la votación celebrada este miércoles en la Real Federación Española de Fútbol. La decisión supone un cambio importante con respecto a la última campaña, en la que los representantes gallegos compartieron liga con los conjuntos de Castilla y León.

La continuidad de aquel modelo era, precisamente, la opción preferida por los clubes gallegos, pero la propuesta que finalmente salió adelante envía a los castellano-leoneses al Grupo V, junto a Madrid, Castilla-La Mancha y el Calamocha CF. El desenlace no fue inmediato, ya que fueron necesarias varias votaciones después de un empate inicial entre las dos propuestas finalistas. La estructura definitiva deja al Arosa ante una liga de perfil diferente, con más peso del norte peninsular y con desplazamientos que cambiarán también la planificación logística de la entidad.

El nuevo Grupo I estará integrado por Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Ourense y Compostela como representantes gallegos. A ellos se suman los asturianos Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y Llanera; los cántabros Rayo Cantabria y Gimnástica de Torrelavega; y los equipos vascos Basconia, Portugalete, Deportivo Alavés B, Amorebieta, Eibar B, Gernika y Sestao.

La afición tendrá un estímulo mayor con la nueva categoría. / Noe Parga

Para el Arosa, el cambio tiene una lectura deportiva y económica. En lo competitivo, el equipo de Vilagarcía se medirá a rivales de tradición, filiales de clubes profesionales y escenarios exigentes, en una categoría que volverá a estar configurada en cinco grupos de dieciocho equipos. En lo económico, la presencia de clubes vascos obligará a incrementar la partida destinada a desplazamientos, ya que buena parte de esos viajes harán necesaria la pernocta el día anterior al partido. Esa circunstancia supondrá un factor a tener en cuenta en la planificación de la temporada, tanto para la plantilla como para la estructura del club.

La RFEF aprobó este miércoles 24 de junio la composición de la Segunda Federación para la temporada 2026/27 después de un proceso en el que hizo llegar varias propuestas a las federaciones autonómicas. Tras recibir las observaciones correspondientes, la Comisión de Presidentes, reunida el 23 de junio, redujo las alternativas hasta dejar tres opciones consideradas equitativas para la distribución de los clubes.

La categoría queda dividida en cinco grupos. El primero será el del Arosa, con Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El segundo reunirá a La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña; el tercero a Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares; el cuarto a Andalucía, Extremadura y Canarias; y el quinto a Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Calamocha CF.

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El siguiente paso llegará el próximo martes 30 de junio, cuando se realice el sorteo del calendario. Será entonces cuando el Arosa conozca el orden de una liga que, desde este miércoles, ya tiene definidos sus compañeros de viaje.