Fútbol | Segunda RFEF
La ruta competitiva del Arosa cambia Castilla por Euskadi
El equipo vilagarciano queda encuadrado en el Grupo I junto a gallegos, asturianos, cántabros y vascos tras la votación celebrada por la RFEF
El Arosa ya conoce el mapa competitivo que tendrá que recorrer la próxima temporada en Segunda Federación. El conjunto vilagarciano jugará en el Grupo I, que finalmente estará formado por los equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, después de la votación celebrada este miércoles en la Real Federación Española de Fútbol. La decisión supone un cambio importante con respecto a la última campaña, en la que los representantes gallegos compartieron liga con los conjuntos de Castilla y León.
La continuidad de aquel modelo era, precisamente, la opción preferida por los clubes gallegos, pero la propuesta que finalmente salió adelante envía a los castellano-leoneses al Grupo V, junto a Madrid, Castilla-La Mancha y el Calamocha CF. El desenlace no fue inmediato, ya que fueron necesarias varias votaciones después de un empate inicial entre las dos propuestas finalistas. La estructura definitiva deja al Arosa ante una liga de perfil diferente, con más peso del norte peninsular y con desplazamientos que cambiarán también la planificación logística de la entidad.
El nuevo Grupo I estará integrado por Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Ourense y Compostela como representantes gallegos. A ellos se suman los asturianos Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y Llanera; los cántabros Rayo Cantabria y Gimnástica de Torrelavega; y los equipos vascos Basconia, Portugalete, Deportivo Alavés B, Amorebieta, Eibar B, Gernika y Sestao.
Para el Arosa, el cambio tiene una lectura deportiva y económica. En lo competitivo, el equipo de Vilagarcía se medirá a rivales de tradición, filiales de clubes profesionales y escenarios exigentes, en una categoría que volverá a estar configurada en cinco grupos de dieciocho equipos. En lo económico, la presencia de clubes vascos obligará a incrementar la partida destinada a desplazamientos, ya que buena parte de esos viajes harán necesaria la pernocta el día anterior al partido. Esa circunstancia supondrá un factor a tener en cuenta en la planificación de la temporada, tanto para la plantilla como para la estructura del club.
La RFEF aprobó este miércoles 24 de junio la composición de la Segunda Federación para la temporada 2026/27 después de un proceso en el que hizo llegar varias propuestas a las federaciones autonómicas. Tras recibir las observaciones correspondientes, la Comisión de Presidentes, reunida el 23 de junio, redujo las alternativas hasta dejar tres opciones consideradas equitativas para la distribución de los clubes.
La categoría queda dividida en cinco grupos. El primero será el del Arosa, con Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El segundo reunirá a La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña; el tercero a Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares; el cuarto a Andalucía, Extremadura y Canarias; y el quinto a Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Calamocha CF.
El siguiente paso llegará el próximo martes 30 de junio, cuando se realice el sorteo del calendario. Será entonces cuando el Arosa conozca el orden de una liga que, desde este miércoles, ya tiene definidos sus compañeros de viaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Un varón llevaba varios días muerto en un hostal de Domaio y lo encuentran sin signos de violencia
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos
- Familias del equipo benjamín de La Guía denuncian ante la Vigo Cup «fraude» del Santa Mariña por «dejarse perder»
- Los menús del día de los supermercados de Vigo «se comen» a los restaurantes