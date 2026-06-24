Tenis
Keys corta en seco el camino de Bouzas en Eastbourne
La vilagarciana se despidió en octavos del WTA 250 británico tras ceder por 6-0 y 6-1 ante la segunda cabeza de serie
Jessica Bouzas no pudo prolongar su recorrido en el torneo de Eastbourne. La tenista vilagarciana, número 48 del ránking WTA, se despidió este miércoles en los octavos de final del WTA 250 británico tras caer con claridad ante la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en solo 54 minutos.
Bouzas llegaba a la cita después de una buena puesta en escena frente a la británica Alicia Dudeney, a la que había superado por 6-0 y 6-3 en su estreno. Sin embargo, ante Keys, segunda cabeza de serie, apenas encontró margen para entrar en el partido. La estadounidense impuso desde el inicio la potencia de su saque y se mostró muy firme también al resto, sin conceder opciones a la gallega.
El primer set se cerró en blanco y la reacción de Bouzas tampoco llegó en una segunda manga en la que solo pudo sumar un juego. La derrota frena su camino en Eastbourne, después de haber sido cuartofinalista la pasada semana en Nottingham, donde cedió ante Emma Navarro.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Un varón llevaba varios días muerto en un hostal de Domaio y lo encuentran sin signos de violencia
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos
- Familias del equipo benjamín de La Guía denuncian ante la Vigo Cup «fraude» del Santa Mariña por «dejarse perder»
- Los menús del día de los supermercados de Vigo «se comen» a los restaurantes