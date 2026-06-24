Keys corta en seco el camino de Bouzas en Eastbourne

Jessica Bouzas no pudo prolongar su recorrido en el torneo de Eastbourne. La tenista vilagarciana, número 48 del ránking WTA, se despidió este miércoles en los octavos de final del WTA 250 británico tras caer con claridad ante la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en solo 54 minutos.

Bouzas llegaba a la cita después de una buena puesta en escena frente a la británica Alicia Dudeney, a la que había superado por 6-0 y 6-3 en su estreno. Sin embargo, ante Keys, segunda cabeza de serie, apenas encontró margen para entrar en el partido. La estadounidense impuso desde el inicio la potencia de su saque y se mostró muy firme también al resto, sin conceder opciones a la gallega.

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El primer set se cerró en blanco y la reacción de Bouzas tampoco llegó en una segunda manga en la que solo pudo sumar un juego. La derrota frena su camino en Eastbourne, después de haber sido cuartofinalista la pasada semana en Nottingham, donde cedió ante Emma Navarro.