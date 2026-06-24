Baloncesto
Más de 30 jugadores se ponen a las órdenes de Martín Fernández
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Vilagarcía
Martín Fernández, jugador vilagarciano que milita en el COB Ourense en Primera FEB, se convierte por estos días en director de las Jornadas de Tecnificación que llevan su nombre. Con la colaboración de su hermano Pablo y de Óscar Castaño, jugadores del Sigaltec, un total de 32 niños y niñas trabajan en el perfeccionamiento de diversos gestos técnicos que transferir a su juego. El pabellón Castelao-Helena Mariño es el lugar donde se están desarrollando los entrenamientos con una gran implicación de los menores.
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