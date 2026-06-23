Xoel Otero ya es el cuarto mejor decatleta gallego de la historia

Xoel Otero completó una actuación sobresaliente en el Campeonato Gallego Absoluto de atletismo, disputado durante el pasado fin de semana en las pistas de Monterrei, en el concello ourensano de Pereiro de Aguiar. El atleta natural de A Illa compitió en el decatlón en unas jornadas marcadas por el intenso calor, con temperaturas que llegaron a alcanzar los 36 grados.

Pese a las duras condiciones, Otero cerró la prueba con 6.830 puntos, nueva mejor marca personal, un registro que le sitúa actualmente en la segunda posición del ránking nacional sub-23 y entre los quince mejores absolutos. Además, la puntuación supone mínima A para el Campeonato de España sub-23, que se disputará en Cáceres, por lo que su presencia ya está asegurada.

El resultado también coloca al arousano como el cuarto mejor decatleta de la historia de Galicia, solo por detrás de Adolfo Sainz-Maza, Gerson Vidal y el olímpico David Gómez, los tres únicos atletas gallegos que han superado la barrera de los 7.000 puntos.

La regularidad fue una de las claves de su concurso. Xoel firmó mejores marcas personales en seis de las diez pruebas: longitud, peso, 400 metros, 110 vallas, disco y jabalina. Sus marcas fueron 11.26 en 100 metros, 7,19 en longitud, 12,40 en peso, 1,79 en altura, 50.69 en 400, 15.03 en 110 vallas, 36,48 en disco, 3,90 en pértiga, 45,42 en jabalina y 4.55.77 en 1.500 metros.

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La dimensión de su actuación se entiende también al comparar sus registros con las pruebas individuales del campeonato, ya que habría sido segundo en longitud y tercero en peso, pese a competir con la fatiga acumulada del decatlón.