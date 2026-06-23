Fútbol
Pontecesures intensifica su actividad futbolística
La villa acoge el II Torneo de Fútbol Femenino y una nueva edición del Campus de Porteiros Fran Vieites
Pontecesures convertirá el fútbol en eje de su programación deportiva con dos citas que refuerzan la apuesta municipal por el deporte base, la igualdad y la formación. El Campo Ramón Diéguez acogerá el 27 de junio, desde las 17.00 horas, el II Torneo de Fútbol Femenino, con Bastavales UD, CD Rois, Laiño CF y As Ullas de Pontecesures. La alcaldesa, Maite Tocino, destacó que el Concello trabaja para «crear referentes para las nuevas generaciones» y poner en valor el talento de las deportistas. Noa García, jugadora de As Celtas Sporting, realizará el saque de honor del torneo femenino.
El municipio también celebra los días 23, 25 y 26 de junio el II Campus de Porteiros Fran Vieites, gratuito y con 14 participantes. El guardameta cesureño del Leicester City compartirá experiencia junto al técnico Marcos Jamardo en una iniciativa que busca consolidarse como referencia local.
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