Nuria Rubio presidirá la directiva del CLB

El CLB ya cuenta con su primera junta directiva tras la firma, el pasado lunes, del acta fundacional que inicia los trámites administrativos para su oficialización. Nuria Rubio será la presidenta, con Alejandra Nogueira como vicepresidenta, Alba Gorgoso en la secretaría, Gustavo Andújar como tesorero y Jorge Freijeiro y Diego Doval como vocales.

El nuevo CLB recoge y da estructura jurídica al proyecto común que hace 12 años impulsaron Basket Base Club y Cortegada, los dos clubes históricos del baloncesto vilagarciano, para ordenar la cantera masculina y femenina.

Noticias relacionadas

«Aquel proyecto se acaba de consolidar dando un paso muy importante, como es dotar al club de estructura jurídica», señaló Rubio, que fija como prioridad «seguir dando cobertura a todos los chicos y chicas para que puedan practicar baloncesto en Vilagarcía», desde los valores de compañerismo, respeto y esfuerzo. La nueva directiva trabajará ahora en la estructura económica y en reforzar la comunicación con las familias.