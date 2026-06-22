Baloncesto | Liga Femenina-2
El Mariscos Antón Cortegada ata la continuidad de María Angulo
La ala-pívot vitoriana era una de las prioridades del nuevo técnico, David Bernárdez
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Vilagarcía
María Angulo seguirá en el Mariscos Antón Cortegada. La ala-pívot vitoriana ha dado el visto bueno a la oferta de renovación planteada por el club vilagarciano, que consideraba su continuidad una de las prioridades en la construcción del nuevo proyecto de David Bernárdez.
Su versatilidad en posiciones interiores y su buena lectura del juego en los dos lados de la cancha han sido factores determinantes para apostar por su renovación. Angulo se convierte así en la tercera pieza confirmada del nuevo Cortegada, junto a Marta Sanmartín y la capitana Cristina Loureiro.
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