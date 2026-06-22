Fútbol | 3ª RFEF
David Giráldez jugará su quinta temporada en las filas del Céltiga
El centrocampista se une a Julio Rey, Carlos Gómez y Óscar Iglesias en las renovaciones
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A Illa
El Céltiga continúa avanzando en la composición de su plantilla. David Giráldez se ha convertido en la cuarta renovación para el equipo de Luis Carro y cumplirá su quinta temporada en el Salvador Otero.
El centrocampista se une a Óscar Iglesias, Carlos Gómez y Julio Rey. En el capítulo de bajas hay que señalar la de Álex Rodríguez. El lateral vilagarciano ha encontrado nuevo destino en el Alondras.
También en el Arosa se han producido movimientos como la salida de los canteranos Dani Saánchez al Barco y de Álex Seijo al Estradense.
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