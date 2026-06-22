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Fútbol | 3ª RFEF

David Giráldez jugará su quinta temporada en las filas del Céltiga

El centrocampista se une a Julio Rey, Carlos Gómez y Óscar Iglesias en las renovaciones

Giráldez en un partido de la pasada temporada.

Giráldez en un partido de la pasada temporada. / Noe Parga

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Diego Doval

A Illa

El Céltiga continúa avanzando en la composición de su plantilla. David Giráldez se ha convertido en la cuarta renovación para el equipo de Luis Carro y cumplirá su quinta temporada en el Salvador Otero.

El centrocampista se une a Óscar Iglesias, Carlos Gómez y Julio Rey. En el capítulo de bajas hay que señalar la de Álex Rodríguez. El lateral vilagarciano ha encontrado nuevo destino en el Alondras.

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También en el Arosa se han producido movimientos como la salida de los canteranos Dani Saánchez al Barco y de Álex Seijo al Estradense.

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