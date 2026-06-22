El Club Talitrus trae el espectáculo de la Liga Nacional a los campos de A Concha

La playa de A Concha tomará desde este jueves el relevo de Roses como escenario de la Liga Nacional de fútbol playa. Vilagarcía acogerá hasta el domingo la segunda jornada del grupo norte de la competición, con el Club Talitrus como anfitrión y con la colaboración del Concello y de la Federación Galega de Fútbol. La cita convertirá durante cuatro días el arenal urbano en un escaparate nacional para una modalidad que quiere seguir ganando espacio en la comarca.

La presentación se celebró junto a los campos que albergarán los encuentros, en una instalación preparada para recibir a equipos llegados de distintos puntos de España. El grupo norte está compuesto por doce clubes, con presencia de Murcia, Melilla, Valencia, Cataluña, Madrid y Galicia. Las plantillas se moverán entre los doce y los quince jugadores, en una competición que tendrá partidos jueves, viernes y sábado por la tarde y que cerrará su programa el domingo por la mañana.

El Talitrus afronta esta segunda jornada después de dejar buenas sensaciones en la primera cita disputada en la localidad gerundense de Roses. El conjunto vilagarciano mostró allí un nivel competitivo que refuerza la ambición de crecer en una liga exigente y que tendrá su tercera parada en Águilas, en Murcia. En A Concha, el club arousano no solo competirá, sino que asumirá también el papel de anfitrión en un montaje que busca hacer visible el potencial del fútbol playa.

El concejal de Deportes, Carlos Coira, agradeció el trabajo del Talitrus y de la Federación Galega para hacer posible que Vilagarcía forme parte del calendario nacional. El edil destacó la presencia de equipos catalanes, de Melilla, Alicante, Madrid y otros puntos del país, e invitó «a toda la gente a disfrutar del espectáculo» durante los cuatro días de competición.

Desde la Federación Galega, su vicepresidente, José Manuel Fernández, devolvió el agradecimiento al Concello y al club. Subrayó que el Talitrus supone «el punto de partida para implantar el fútbol playa en esta comarca» y valoró que Vilagarcía ponga unas «instalaciones excepcionales» al servicio de una iniciativa que permite seguir desarrollando esta disciplina en Galicia.

El entrenador del Talitrus, Luis Treviño, recordó que desde el primer momento club, Concello y Federación trabajaron juntos para recuperar la actividad del fútbol playa en A Concha. «Venimos de competir en Gerona a buen nivel», señaló el técnico, que incidió en la voluntad de que la cita sea «algo vistoso» y contribuya a que el fútbol playa «siga evolucionando». Treviño enmarcó esta apuesta en la necesidad de «dar continuidad a los éxitos de las selecciones» y consolidar una estructura de competición.

El alcalde, Alberto Varela, agradeció al club «el impulso y el empeño» para organizar actividades de este tipo. El regidor destacó que no se trata ya de una simple exhibición, sino de una competición nacional que ayuda a poner en valor A Concha. «Es una playa urbana que se presta a dinamizar y nos ayuda a ponernos en el mapa», afirmó Varela, convencido de que será «un evento para disfrutar mucho».

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La organización ha preparado un dispositivo adaptado a las necesidades de la liga. La cancha principal tendrá capacidad para unas 300 personas y se instalarán gradas, zona de carpas, banquillos y neveras. También se colocarán redes perimetrales que quedarán ya fijadas para futuras actividades. La experiencia del torneo de Semana Santa, que fue considerado un éxito, sirve ahora como base para afrontar una cita de mayor dimensión y con proyección nacional.