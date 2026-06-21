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CIFP Fontecarmoa

El ciclo de baloncesto permitirá hacer prácticas en Nueva York

El Clínic Vilagarcía es otra de las actividades que desarrolla el ciclo.

El Clínic Vilagarcía es otra de las actividades que desarrolla el ciclo. / Iñaki Abella

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R. A.

Vilagarcía

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Fontecarmoa abre el plazo de matrícula para el próximo curso del ciclo formativo de técnicos deportivos de baloncesto y vela.

Una de las novedades del próximo curso es que los estudiantes también podrán viajar a Estados Unidos con una beca Erasmus, pues el ciclo ha llegado a un acuerdo con una universidad de Nueva York.

Otros destinos para realizar prácticas son Lituania, Francia, Croacia, Alemania o Reino Unido. Dentro del programa Erasmus, un grupo de estudiantes se desplazará a París para ver el partido de la NBA que se jugará la temporada próxima y para conocer la estructura del club Paris Basketball, de Euroliga.Otros destinos posibles para realizar prácticas son Lituania, Francia, Croacia, Alemania o Reino Unido, y dentro del programa Erasmus está previsto que un grupo de estudiantes se desplace a París para ver el partido de la NBA que se jugará la temporada próxima en esta ciudad y para conocer la estructura del club Paris Basketball, de Euroliga.

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El plazo de matrícula está abierto y finaliza el 25 de junio. Para acceder a estas enseñanzas hay que tener el título de ESO o inscribirse en las pruebas de madurez que se desarrollarán en Santiago a principios de junio. También hay que superar unas pruebas específicas, aunque estarán exentos los alumnos que hayan jugado o entrenado al menos una temporada con licencia federativa. nEl plazo de matrícula está abierto, y finaliza el 25 de junio. Para acceder a estas enseñanzas hay que tener el título de ESO o inscribirse en las pruebas de madurez que se desarrollarán en Santiago a principios de junio. También hay que superar unas pruebas específicas, si bien estarán exentos los alumnos que hayan jugado o entrenado al menos una temporada con licencia federativa.

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