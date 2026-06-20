Educación
El ciclo de baloncesto de Fontecarmoa permitirá hacer prácticas en Estados Unidos
El grado de Vilagarcía abre el plazo de matrícula y oferta 30 plazas
R.A.
El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Fontecarmoa abre el plazo de matrícula para el próximo curso del ciclo formativo de técnicos deportivos de baloncesto y vela.
Una de las novedades del próximo curso es que los estudiantes también podrán viajar a Estados Unidos con una beca Erasmus, pues el ciclo ha llegado a un acuerdo con una universidad de Nueva York.
Otros destinos posibles para realizar prácticas son Lituania, Francia, Croacia, Alemania o Reino Unido, y dentro del programa Erasmus está previsto que un grupo de estudiantes se desplace a París para ver el partido de la NBA que se jugará la temporada próxima en esta ciudad y para conocer la estructura del club Paris Basketball, de Euroliga.
El plazo de matrícula está abierto, y finaliza el 25 de junio. Para acceder a estas enseñanzas hay que tener el título de ESO o inscribirse en las pruebas de madurez que se desarrollarán en Santiago a principios de junio. También hay que superar unas pruebas específicas, si bien estarán exentos los alumnos que hayan jugado o entrenado al menos una temporada con licencia federativa.
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