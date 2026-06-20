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El ciclo de baloncesto de Fontecarmoa permitirá hacer prácticas en Estados Unidos

El grado de Vilagarcía abre el plazo de matrícula y oferta 30 plazas

El seleccionador español, Chus Mateo, en una actividad del ciclo de baloncesto.

El seleccionador español, Chus Mateo, en una actividad del ciclo de baloncesto. / Iñaki Abella

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R.A.

Vilagarcía

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Fontecarmoa abre el plazo de matrícula para el próximo curso del ciclo formativo de técnicos deportivos de baloncesto y vela.

Una de las novedades del próximo curso es que los estudiantes también podrán viajar a Estados Unidos con una beca Erasmus, pues el ciclo ha llegado a un acuerdo con una universidad de Nueva York.

Otros destinos posibles para realizar prácticas son Lituania, Francia, Croacia, Alemania o Reino Unido, y dentro del programa Erasmus está previsto que un grupo de estudiantes se desplace a París para ver el partido de la NBA que se jugará la temporada próxima en esta ciudad y para conocer la estructura del club Paris Basketball, de Euroliga.

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El plazo de matrícula está abierto, y finaliza el 25 de junio. Para acceder a estas enseñanzas hay que tener el título de ESO o inscribirse en las pruebas de madurez que se desarrollarán en Santiago a principios de junio. También hay que superar unas pruebas específicas, si bien estarán exentos los alumnos que hayan jugado o entrenado al menos una temporada con licencia federativa.

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