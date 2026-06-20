Chapela impone su ley en O Preguntoiro

La playa de O Preguntoiro volvió a mirar al remo con una de esas jornadas que sirven para medir el pulso del deporte del mar antes del inicio de la temporada oficial de traineras. La Bandeira Concello de Vilagarcía, organizada con el Club de Remo Vilaxoán y el Concello como anfitriones, reunió este domingo a bateles y traineras en Vilaxoán, en un escenario que respondió con buenas condiciones de mar, ambiente y participación.

Chapela fue el gran dominador de la tarde al llevarse las dos banderas en traineras. El club redondelano se impuso tanto en la categoría masculina como en la femenina, confirmando su buen momento a solo una semana del arranque de la competición oficial. En la regata masculina marcó un tiempo de 20.02 para hacerse con la victoria por delante de Tirán, segundo clasificado. La sorpresa positiva la protagonizó Mecos, de O Grove, que terminó tercero a solo un segundo de Tirán y dejó una actuación de mucho mérito ante embarcaciones llamadas a estar muy arriba durante la campaña.

La victoria de Chapela también tuvo acento vilaxoanés. En las embarcaciones campeonas participaron Gonzalo Moure y David Ponte, remeros cedidos por el Club de Remo Vilaxoán, al igual que Ana María Ponte, patrona de la trainera femenina de Chapela. Su presencia añadió un componente local a una bandera que volvió a colocar a Vilaxoán en el mapa del remo gallego.

La actividad había comenzado por la mañana con las pruebas de bateles, en las que Meira ejerció de claro dominador en las categorías de alevines, infantiles y cadetes. Cerca de 90 remeros participaron en esta primera parte de la jornada, que contó con bastante público en la playa de O Preguntoiro y con unas condiciones perfectas para la disputa de las mangas.

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Por la tarde, el protagonismo pasó a las traineras, con alrededor de 200 participantes y un nivel competitivo elevado en vísperas de la temporada. La Bandeira Concello de Vilagarcía repartió un montante total de 10.000 euros en premios y consolidó la apuesta de Vilaxoán por una cita que une cantera, competición sénior y promoción del remo en un enclave especialmente vinculado al mar.