Fútbol Playa
Talitrus inicia en Roses su reto nacional
El equipo vilagarciano disputa las cuatro primeras jornadas de una competición que también tendrá parada en A Concha el 25 de junio
Talitrus pone rumbo este fin de semana a Roses, en Girona, para disputar sus primeros encuentros en la Liga Nacional de Fútbol Playa. El equipo vilagarciano afrontará allí las cuatro primeras jornadas de la competición ante rivales con amplia trayectoria en el panorama estatal, en un estreno que supone un hito para la entidad y para el deporte gallego.
El proyecto encabezado por el técnico Luis Treviño se convierte así en el primer representante gallego que compite de forma estable en una categoría nacional de esta modalidad. Talitrus nació con el objetivo de impulsar el fútbol playa en Galicia, abrir nuevas oportunidades a jugadores, entrenadores y jóvenes talentos y dar visibilidad a una disciplina todavía en crecimiento.
Tras meses de trabajo, búsqueda de apoyos, organización de eventos y captación de futbolistas, el club afronta el reto con ilusión. Además, Vilagarcía acogerá el próximo 25 de junio una sede oficial de la Liga Nacional en la playa de A Concha.
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