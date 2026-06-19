La cantera arousana mira al Europeo de Hungría

El piragüismo arousano vuelve a demostrar su peso en el panorama nacional. La Federación Española dio a conocer la lista provisional de palistas que acudirán al Europeo que se celebrará en Hungría del 23 al 26 de julio, una nómina en la que sobresale la presencia de hasta nueve deportistas de la comarca en diferentes categorías y distancias.

En sub 23, Raúl Busto, del As Torres Romería Vikinga de Catoira, defenderá el C1 200 metros y también podría competir en el 500 junto al vilagarciano Pedro Torrado, compañero de club, que además estará en el kilómetro. La canoa femenina también tendrá acento arousano con la grovense Valeria Oliveira, candidata al barco mixto de 500 metros y al C1 200 sub 23 junto a Lara Remigio, de O Muíño de Ribadumia, y Nerea Novo, de Pontecesures.

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La representación se completa en categoría júnior con la cambadesa Sofía Parada en el K1 200 metros, Lorena Pérez Chan, de Noalla, en el K4, y Tomás Pérez, del As Torres, en el C4 500. También estará Silvia Gago, reciente campeona de España de 5.000 metros, que competirá en C1 500 y formará pareja en esa misma distancia con Lucía Pizarro, de Aranjuez.