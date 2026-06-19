Bernárdez quiere un Cortegada más versátil

David Bernárdez llega al Mariscos Antón Cortegada con una idea clara: dar continuidad a todo lo bueno que dejó el equipo la pasada temporada, pero introducir matices que permitan al conjunto vilagarciano ser más versátil, más sólido en la dirección de juego y más profundo en su estructura. El técnico vigués asume el reto de estrenarse como primer entrenador en Liga Femenina 2 después de una etapa en Melilla en Liga Challenge en la que se encontraba cómodo, pero en la que también sentía la necesidad de dar un paso más.

«Estaba viendo la renovación con Melilla porque estaba muy bien allí, pero tenía cierta parte que me picaba el tema de ser primero», reconoce Bernárdez, que el pasado curso ejercía como primer entrenador de un júnior masculino. La llamada del Cortegada le permite ahora asumir una responsabilidad sénior en una categoría que considera «tan exigente» como la LF2.

El nuevo entrenador también es consciente de que la construcción de la plantilla no parte de una hoja en blanco, sino de un escenario condicionado por la economía. Las salidas de Blanca Manivesa y Gara Jorge se explican desde ese punto de vista. «Tenemos un presupuesto limitado. Blanca tuvo una oferta muy buena y con Gara no conseguimos llegar a un acuerdo», señala. Su deseo inicial era «plantear un proyecto continuista» y evitar que se perdiese «prácticamente nada de lo que construyó Manu Santos el año pasado», pero asume que «el mercado es el mercado».

En ese contexto, Cris Loureiro y Marta Sanmartín ya han dado el visto bueno a su continuidad, dos piezas importantes para sostener parte de la identidad del equipo. En cambio, Bernárdez da por hecho que Chris Ezuma y Damaris Rodríguez no seguirán. «El tema de las extranjeras es complicado renovarlas», apunta.

La fotografía del nuevo Cortegada apunta a un equipo con más recursos en la línea exterior. Bernárdez entiende que el conjunto «físicamente estaba muy bien», pero también que «sufrió en el traslado de balón». Por eso marca una prioridad: «Necesitamos más manejadoras en la línea exterior». El técnico está pendiente de María Angulo, a la que considera una jugadora capaz de aportar en esa «estructura versátil, tanto en lo físico como en lo técnico» que quiere implantar.

Su conocimiento del mercado será una de las claves. «Tengo una visión global de las tres ligas a la hora de manejarnos», explica. La idea pasa por incorporar seis jugadoras de fuera que, junto a Cris y Marta, formen una base de ocho sénior. A partir de ahí, Bernárdez quiere abrir espacio al filial. «Hay una batería de jugadoras con las que quiero contar. Quiero que haya hueco para ese tipo de jugadoras», subraya.

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El club le planteó iniciar el trabajo el 1 de septiembre, aunque su presencia ya en Vilagarcía puede adelantar una semana la puesta en marcha. El staff seguirá completo y se busca un fisioterapeuta. En el mercado, la prioridad estará en Europa. El Cortegada no quiere americanas por la complejidad de la adaptación, aunque Bernárdez no cierra ninguna puerta: «Si llega una oportunidad, hay que estudiarla con las máximas garantías».