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Vilagarcía reparte 10.000 euros en premiosen la Bandeira del sábado

Participarán seis tripulaciones femeninas y ocho masculinas

Presentación de la bandeira de Vilagarcía masculina y femenina.

Presentación de la bandeira de Vilagarcía masculina y femenina. / FdV

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Adolfo Gago

Vilagarcía

Las aguas de la playa de O Preguntoiro, en la localidad vilagarciana de Vilaxoán, recibirán este sábado a las catorce traineras participantes en la Bandeira Concello de Vilagarcía para las categorías masculina y femenina. El evento, organizado por el Club de Remo Vilaxoán con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes, repartirá 10.000 euros en premios paritarios, con cantidades similares para hombres y mujeres. La competición se va a desarrollar en horario de tarde, comenzando a las 18.00 horas con la regata femenina.

La de este año será la XXXI edición de esta Bandeira en la modalidad masculina y la sexta en la femenina. En la de hombres competirán ocho de los clubs más importantes de Galicia (Rianxo, Bueu, Mecos y A Pobra en el primer turno; y Chapela, Tirán, Meira y Cabo da Cruz en la segunda). En la femenina tomarán parte seis (Rianxo, Cabo da Cruz y Esteiro en la primera ronda, y Amegrove, Chapela y Tirán en la segunda). Tanto las Bandeiras como las clasificaciones se decidirán por tiempos.

El club anfitrión no presenta embarcación al estar recuperándose de la pérdida de deportistas tras el parón causado por la pandemia. Pese a ello, la cuenta atrás para la formación de tripulaciones avanza a buen ritmo con la formación de la cantera y muchos de los remeros vilaxoaneses que están integrados en otros clubs para mantener el nivel de competición de cara al futuro regreso.

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Durante la presentación, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, agradeció el esfuerzo y el trabajo que el Club de Remo Vilaxoán tiene realizado a lo largo de su trayectoria para crear y mantener una importante cantera. «Sé que no es sencillo y que se lucha contra las inclemencias y los obstáculos, pero también que os sobrepondréis a todo». El regidor también agradeció a Gelo Tarrío y a Melchor Gago «que continuéis al frente de un club que forma jóvenes y mantiene una actividad deportiva tan tradicional y arraigada al territorio como es el remo».

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