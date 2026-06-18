Baloncesto
Manivesa y Jorge dicen adiós al Cortegada
El club renueva a Marta Sanmartín para la próxima campaña
«Hay despedidas que nunca son fáciles. Hoy queremos dar las gracias a Blanca y Gara Jorge por estos años formando parte de la familia de Mariscos Antón Cortegada». Así comienza el comunicado del Mariscos Antón Cortegada en el que da cuenta de que dos de las jugadoras que han protagonizado las últimas campañas, Blanca Manivesa y Gara Jorge, no continuarán en la disciplina del club. La base ferrolana y la alero canaria han sido muy importantes estas últimas temporadas, tanto bajo el mando de Álvaro Fernández como de Manu Santos.
El club no duda en agradecer todo el esfuerzo realizado por las dos jugadoras así como «vuestra dedicación y compromiso, tanto dentro como fuera de la pista, y por todo lo que habéis aportado al club. Vuestro trabajo, vuestra implicación y vuestra forma de ser han dejado una huella que permanecerá para siempre». Insisten en que ambas jugadoras ya «son una parte importante del Cortegada».
El club también anunció esta tarde la renovación de Marta Sanmartín, que estará a las órdenes de David Bernárdez la próxima campaña.
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