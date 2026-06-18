Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputación hijas ZapateroPrisión fugado Ponte CaldelasUrbanización TeisCancelado Reggaeton Beach Festival NigránFurgonetas K9 SCVTormentas OurenseEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Baloncesto

Manivesa y Jorge dicen adiós al Cortegada

El club renueva a Marta Sanmartín para la próxima campaña

Gara Jorge y Blanca Manivesa no seguirán en el Cortegada.

Gara Jorge y Blanca Manivesa no seguirán en el Cortegada. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adolfo Gago

Vilagarcía

«Hay despedidas que nunca son fáciles. Hoy queremos dar las gracias a Blanca y Gara Jorge por estos años formando parte de la familia de Mariscos Antón Cortegada». Así comienza el comunicado del Mariscos Antón Cortegada en el que da cuenta de que dos de las jugadoras que han protagonizado las últimas campañas, Blanca Manivesa y Gara Jorge, no continuarán en la disciplina del club. La base ferrolana y la alero canaria han sido muy importantes estas últimas temporadas, tanto bajo el mando de Álvaro Fernández como de Manu Santos.

El club no duda en agradecer todo el esfuerzo realizado por las dos jugadoras así como «vuestra dedicación y compromiso, tanto dentro como fuera de la pista, y por todo lo que habéis aportado al club. Vuestro trabajo, vuestra implicación y vuestra forma de ser han dejado una huella que permanecerá para siempre». Insisten en que ambas jugadoras ya «son una parte importante del Cortegada».

Noticias relacionadas

El club también anunció esta tarde la renovación de Marta Sanmartín, que estará a las órdenes de David Bernárdez la próxima campaña.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents