Fútbol | 3ª RFEF
Óscar Iglesias seguirá portando el brazalete en el Céltiga
El capitán abre la reconstrucción de la plantilla que volverá a dirigir Luis Carro
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A Illa
El Céltiga confirmó la renovación de Óscar Iglesias para competir la próxima temporada en Tercera RFEF. El capitán se convierte así en la primera piedra de la reconstrucción de la plantilla que volverá a dirigir Luis Carro. Desde su llegada en la campaña 2021/22, el jugador se ha consolidado como un referente dentro y fuera del campo. El club destaca que Óscar representa «mucho más que un dorsal» y valora su conocimiento del escudo, de la villa y del sentimiento de defender estos colores.
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