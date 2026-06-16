El nuevo CLB garantiza la unidad del baloncesto base vilagarciano

El futuro de buena parte del baloncesto de formación en Vilagarcía empieza a despejarse de manera positiva. Después de semanas de conversaciones, trabajo discreto y voluntad de entendimiento, la implicación de varias personas vinculadas al baloncesto local ha permitido dar forma a una solución que garantiza la continuidad de un proyecto común para las categorías inferiores masculinas y femeninas.

La vía encauzada pasa por la creación de un nuevo CLB, una entidad con personalidad jurídica propia que asumirá la gestión deportiva, económica y social del baloncesto base en la ciudad. El club nacerá con el objetivo de ordenar, fortalecer y proyectar la formación de los jóvenes jugadores y jugadoras de Vilagarcía bajo una estructura común, estable y pensada exclusivamente para el desarrollo de la cantera.

En este nuevo escenario, tanto el Basket Base Club como la Agrupación Deportiva Cortegada mantendrán su actividad, aunque centrada en sus respectivos equipos sénior. El BBC continuará vinculado al baloncesto masculino sénior, mientras que el Cortegada seguirá siendo la referencia del baloncesto femenino sénior.

La fórmula permitirá, además, establecer los vínculos federativos necesarios para que los jugadores formados en el nuevo CLB puedan tener conexión deportiva con los equipos sénior del BBC, y para que las jugadoras hagan lo propio con los conjuntos sénior del Cortegada. De esta manera, se busca garantizar una estructura coherente, con recorrido deportivo y con una conexión natural entre la base y los principales referentes de la ciudad.

Tanto los equipos masculinos como femeninos mantendrán su identidad. / Cedida

Todas las partes entienden que el hecho de que niños y niñas compartan una misma camiseta y un mismo escudo redundará en el beneficio integral de los menores, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también formativo y humano. La convivencia bajo una identidad común permitirá reforzar valores compartidos, sentido de pertenencia, igualdad, compañerismo y una visión conjunta del baloncesto como espacio de aprendizaje y crecimiento personal.

Dentro de este proceso, la Agrupación Deportiva Cortegada celebrará este miércoles su asamblea general ordinaria, en la que dará a conocer la situación actual del club y los avances producidos en relación con el acuerdo alcanzado para que el nuevo CLB asuma el trabajo y la responsabilidad de la formación deportiva de los jóvenes de Vilagarcía. La asamblea tendrá lugar en una de las salas de Fexdega, a las 19.15 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda.

El nuevo grupo de trabajo, formado por seis personas con una marcada vinculación con el baloncesto de Vilagarcía, agradece de antemano la comprensión de todas las familias en este proceso, así como la ayuda recibida durante las últimas semanas. Del mismo modo, abre la puerta a cualquier colaboración, apoyo o patrocinio que permita seguir impulsando este proyecto de unidad, concebido desde la responsabilidad compartida y con la mirada puesta en el futuro de la cantera.

Ese grupo también quiere agradecer las facilidades dadas tanto por la directiva del Basket Base Club como por la de la Agrupación Deportiva Cortegada a la hora de permitir que este proceso avance con normalidad. Ambas entidades han contribuido a generar un escenario favorable, dejando trabajar y facilitando que la nueva estructura pueda tomar forma sin obstáculos, siempre desde la voluntad de favorecer una solución positiva para el conjunto del baloncesto vilagarciano.

La futura junta directiva comenzará a trabajar lo antes posible para poner en marcha toda la maquinaria necesaria de cara a la próxima temporada. Entre las primeras tareas estarán la definición de la estructura técnica, la organización de los equipos, la planificación económica y la tramitación administrativa propia de una entidad deportiva.

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El nacimiento del nuevo CLB se plantea desde una voluntad constructiva y con una idea clara: anteponer el beneficio común de la formación del baloncesto en Vilagarcía. La prioridad será ofrecer las mejores condiciones posibles a niños y niñas, generar una metodología compartida, optimizar recursos y consolidar un modelo de cantera que permita seguir creciendo al baloncesto local.