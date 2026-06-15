Rugby
Tres jugadores del Os Ingleses defienden a Galicia en Valladolid
Candela Pérez, Lía Carracedo y Martín Oubiña participaron con las selecciones autonómicas en una de las grandes citas estatales de rugby seven de base
El rugby de Os Ingleses volvió a tener representación autonómica en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Rugby Seven, celebrado este fin de semana en Valladolid. El club arousano contó con tres jugadores en los combinados gallegos de base, además de presencia en el cuerpo técnico de la selección masculina M16.
Candela Pérez Iglesias y Lía Carracedo Taboada formaron parte de la selección gallega femenina M18, que finalizó en séptima posición después de imponerse a Murcia por 24-5 en el partido por los puestos séptimo y octavo. Por su parte, Martín Oubiña Fernández integró la selección gallega masculina M16, que también concluyó séptima tras superar a Asturias por 40-21 en su último encuentro.
La representación de Os Ingleses se completó con Chamy Doval en el cuerpo técnico de la selección gallega masculina M16, contribuyendo al resultado final del combinado autonómico. Desde el club destacan que esta presencia supone un nuevo reconocimiento al trabajo de formación de sus categorías de base y agradecen a la Federación Galega de Rugby la confianza depositada en sus deportistas.
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