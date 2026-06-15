Irene Diz y Paula Suárez llevan al Fontecarmoa a dos citas mundiales

El ajedrez arousano vuelve a situarse en el escaparate internacional de la mano de dos de sus jugadoras con mayor proyección. Irene Diz Loroño y Paula Suárez Gómez afrontan estos días dos citas de máximo nivel competitivo, confirmando el excelente momento de una cantera que sigue acumulando presencia en los grandes torneos.

Irene Diz Loroño participará en el Campeonato del Mundo de Jóvenes, que se celebra del 14 al 27 de junio en Montesilvano, Italia, en las instalaciones del Centro de Congresos Dean Martin. La jugadora competirá en la categoría sub-18, dentro de una cita que reúne a los mejores talentos internacionales en las categorías sub-14, sub-16 y sub-18.

Por su parte, Paula Suárez Gómez ha sido seleccionada para disputar el Campeonato del Mundo de Rápidas y Blitz por Equipos de la FIDE 2026, que se celebra en el Queen Elizabeth Stadium de Hong Kong, China. Las partidas rápidas se desarrollan del 17 al 19 de junio, mientras que la competición de blitz tendrá lugar los días 20 y 21. Paula compartirá escenario con algunas de las grandes figuras mundiales de este deporte, entre ellas Magnus Carlsen, Fabio Caruana, Wesley So o Levon Aronian.

Irene Diz Loroño. / Cedida

Desde el club destacan el orgullo que supone ver a dos jugadoras formadas desde pequeñas en su estructura alcanzar este nivel internacional. «Hemos contemplado su crecimiento deportivo y son un ejemplo para los que vienen detrás», señalan. Su talento, capacidad de sacrificio y la infraestructura de trabajo que encontraron en el club han sido claves para este salto competitivo.

Noticias relacionadas

Más allá de los resultados que puedan obtener en Italia y China, la entidad subraya que estar presentes en dos campeonatos mundiales ya representa «un motivo de inmensa satisfacción» y una muestra del potencial del ajedrez arousano.