La Copa Ribadumia se expresa en portugués

Un disparo lejano al inicio del encuentro permitió al Porto llevarse la edición de la Copa Ribadumia-Clae Viajes 2026. El equipo luso sub-14 tuvo la fortuna de adelantarse prácticamente en el primer minuto a un Osasuna que lo intentó absolutamente todo para igualar la contienda, pero se encontró con un equipo portugués que supo manejar muy bien los tiempos del partido para sumar este entorchado ante el numeroso público que se encontraba en A Senra.

La afición de Osasuna fue de las más ruidosas del torneo. | IÑAKI ABELLA

Con esta final se poine punto y final al torneo sub-14, en el que han participado un total de 36 equipos en este primer fin de semana de fútbol en A Senra. Entre esos equipos destaca la presencia de una selección del estado mexicano de Aguascalientes, que completó un buen torneo, o el Shelbourne FC irlandés.

Ahora, las miradas están puestas en el próximo fin de semana cuando se dispute el campeonato sub-10 con un total de 56 equipos. El cartel de cabezas de serie de la competición serán el Sevilla FC y el Athletic Club con la Eskola de Guipuzkoa, y es que la mejor cantera de Guipuzkoa llegó a un acuerdo de filiaridad con el Athletic de Bilbao que causó sensación en todo Euskadi, y de la que han salido grandes jugadores a nivel nacional e internacional como son Xabi Alonso, Aritz Aduriz, Unai López, Kodro o Yuri Guruceta, entre otros.

En el caso de la competición Sub 10, al tratarse de la más numerosa, el cuadro competitivo se divide en nueve grupos, entre los que se encuentran equipos que también acudirán con su grupo Sub 14 y otros que no. Es el caso del Athletic Club Skola, enmarcado en el grupo A, con equipos como Ourense CF, SD Ribadeo, UD San Lorenzo, AD Vila do Corpues, o el Fursan Hispania FC, que también acudirá en la categoría Sub 14.

Un lance de la final de la Copa Ribadumia. | IÑAKI ABELLA

Por la parte de las mejores canteras gallegas disputarán la competición Sub 10 equipos como el Pontevedra CF, que se encuadra en el grupo B con Vitoria Guimaraes, CD Calasanz, Atlético Barranco Hondo, Caudal Deportivo y CD Bierzo, o el Deportivo, que estará en el grupo G con Colegio Miramadrid, TSK Roces, Rápido de Bouzas, CD La Morenica y SDC Barbadás.

El Celta de Vigo, por su parte, se encuentra en el grupo H con el EF Inter Talavera, Asunción CF, SD Textil Escudo, Atlético Navalcarnero y UD Paiosaco H. Añón.

El Sevilla FC, por su parte, se enmarcará en el grupo E, por lo que se verá las caras con la SD Compostela, Ayron Club, SD Atlético Camocha, SDC Y Narón O Freixo y CD Velle. El grupo C estará formado por Sporting de Lisboa, UD Santa Mariña, Bertamiráns FC, Fútbol Origen Andaluz, Oza Juvenil SD y CD Ribadumia.

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En el caso del F se verán las caras FC Porto, CD Amistad, Atlético Montañeros, AD Alhóndiga, AD Río Ouro y CD Grujoan. El I estará compuesto por SC Braga, Pabellón Ourense CF, Zamora CF, Victoria CF, CD La Purísima y el Soneira SD para completar el último cuadro.