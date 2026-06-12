Gonza y el Arosa mantienen unidos sus caminos

Gonza Fernández y el Arosa caminarán juntos en la 2ª RFEF. El técnico que ha conseguido un ascenso histórico para el cuadro vilagarciano seguirá un año más en el banquillo, un acuerdo que estaba cantado, pero que no se ha cerrado hasta esta semana. El club anunció la continuidad del contrato esta mañana en sus redes sociales y ya se ha comenzado a trabajar, junto a David López, director deportivo de la entidad, en confeccionar una plantilla de garantías para esta segunda experiencia en la categoría.

El primer paso será la renovación o no de los jugadores que han conseguido el ascenso. Varios de ellos ya tendrían la oferta de renovación del club sobre la mesa y, en función de cómo se vaya cerrando, el club tomará la decisión de ir incorporando nuevos jugadores para una campaña que promete ser ilusionante. Por el momento, solo se ha registrado la baja del portero Manu Cabaco, que sale del Arosa buscando los minutos de los que no ha podido disponer esta temporada aunque guardando un grato recuerdo del club, compañeros, cuerpo técnico y, sobre todo, de la afición arlequinada. El propio presidente del Arosa reconocía recientemente que «no tenemos prisa, creemos que se puede hacer un buen equipo y disfrutar de esta campaña en la 2ª RFEF después de cuatro años de espera». Abalo también reconoce que habrá que analizar todos los fichajes y ver que encajen con la estructura económica del club.

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Gonza llegó al Arosa la pasada campaña, en un momento en el que el club necesitaba una alegría después de tres proyectos fallidos de ascenso. Aunque el inicio fue titubeante, la llegada de 2026 supuso un cambio brutal, con una segunda vuelta espectacular, en la que se sumaron 40 puntos y una única derrota en casa, finalizando el equipo como campeón de la Tercera Federación por segunda vez en la historia del club. Además, ese puesto le garantiza al Arosa su decimosexta participación en la Copa del Rey. El objetivo con el que se partirá será la permanencia en una categoría que se asume muy complicada e igualada.