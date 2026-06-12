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Fontán se clasifica con solvencia para la final en Montemor

El palista del Náutico O Muíño, en compañía de Diego Domínguez, venció en la semifinal del C-2 500 del Campeonato de Europa

Diego Domínguez y Manuel Fontán durante una de las pruebas de Montemor.

Diego Domínguez y Manuel Fontán durante una de las pruebas de Montemor. / RFEP

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Adolfo Gago

Ribadumia

El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, disputará el próximo domingo la gran final del C-2 500 en el Campeonato de Europa que se está disputando en la ciudad portuguesa de Montemor-O-Velho. En compañía de Diego Domínguez, venció con solvencia en la semifinal disputada esta tarde, consiguiendo cruzar la línea de llegada con un tiempo de 1:45.421, más de medio segundo por delante de la embarcación lituana y con segundo y medio de ventaja sobre la de la República Checa.

Este resultado permite al vilanovés y al madrileño disputar una final que tendrá lugar mañana sobre las 12.00 horas y en la que partirán desde la calle ocho. La embarcación española inició la competición el pasado jueves con una serie muy complicada en la que finalizaron cuartos, a tan solo 20 centésimas de la embarcación polaca, lo que les impidió clasificarse de manera directa para la final.

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La pareja formó parte del equipo español que participó en las Copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo, dos citas en las que alcanzaron la final A, finalizando octavos en la primera y rozando el podio en la segunda, al cruzar la línea de llegada en la cuarta posición.

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