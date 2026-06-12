Piragüismo
Fontán se clasifica con solvencia para la final en Montemor
El palista del Náutico O Muíño, en compañía de Diego Domínguez, venció en la semifinal del C-2 500 del Campeonato de Europa
El palista del Náutico O Muíño de Ribadumia, Manuel Fontán, disputará el próximo domingo la gran final del C-2 500 en el Campeonato de Europa que se está disputando en la ciudad portuguesa de Montemor-O-Velho. En compañía de Diego Domínguez, venció con solvencia en la semifinal disputada esta tarde, consiguiendo cruzar la línea de llegada con un tiempo de 1:45.421, más de medio segundo por delante de la embarcación lituana y con segundo y medio de ventaja sobre la de la República Checa.
Este resultado permite al vilanovés y al madrileño disputar una final que tendrá lugar mañana sobre las 12.00 horas y en la que partirán desde la calle ocho. La embarcación española inició la competición el pasado jueves con una serie muy complicada en la que finalizaron cuartos, a tan solo 20 centésimas de la embarcación polaca, lo que les impidió clasificarse de manera directa para la final.
La pareja formó parte del equipo español que participó en las Copas del Mundo de Szeged y Brandemburgo, dos citas en las que alcanzaron la final A, finalizando octavos en la primera y rozando el podio en la segunda, al cruzar la línea de llegada en la cuarta posición.
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