Chus Mateo muestra su visión sobre el ataque en Fontecarmoa

El clinic de baloncesto que se celebra todos los años en el CIFP de Fontecarmoa, en Vilagarcía, arrancó esta tarde con la presencia del entrenador de la selección española de baloncesto, Chus Mateo, que ofreció una charla sobre su visión del ataque en este deporte, sobre todo a la hora de generar ventajas en los primeros segundos. El técnico, que también fue responsable del Real Madrid durante tres temporadas, en las que consiguió una Euroliga, es uno de los grandes atractivos de esta edición del clinic, pero no el único.

Tras la conferencia de Mateo de esta tarde, fue el turno de otro grande del baloncesto gallego, Moncho Fernández. El técnico del Básquet Girona y ex de Obradoiro defendió su tesis de que los números y las estadísticas no juegan, pero ayudan a moldear como juega un equipo y son claves en los resultados finales.

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El clinic continuará desarrollándose en la jornada de mañana sábado con tres ponencias sobre la mesa. La primera de ella arrancará a las 9.30 horas y será impartida por Diego Fernández, versando sobre como ayudar a desarrollar las habilidades ofensivas del jugador en la pista. A las 11.15 regresará Chus Mateo para hablar de los cambios defensivos como solución táctica, mientras que el clinic se cerrará a las 13.00 horas con la intervención de Suso Garrido, que hablará de como leer el juego sin balón tanto en fase ofensiva como defensiva.