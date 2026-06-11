El Sete Pías roza el doble título gallego en A Estrada

El Club Sete Pías Pádel Cambados rozó el doble título en la Copa Xunta de pádel, disputada en A Estrada, donde sus equipos masculino y femenino alcanzaron la final y cedieron por idéntico resultado de 3-2. La competición reúne a los mejores equipos procedentes de la liga regular, que se disputa desde enero, con la clasificación de los dos primeros de la zona sur y los dos mejores de la zona norte de Galicia.

El conjunto masculino firmó una semifinal contundente ante Viveiro, al que superó por 5-0. En la otra eliminatoria, Bardanda de Carballo se impuso a Soutomaior y acabó siendo el rival de los cambadeses en la final. El Sete Pías peleó hasta el último punto, pero terminó perdiendo por 3-2. El equipo estuvo formado por las parejas Darío Doval-Sergio Redondo, Gabriel Treviño-Juan Campos, José Antonio Dacosta-José Manuel Castro, Juan Baleirón-Rodrigo Ramos y Javier Gondar-Kevin Saborido.

Las jugadoras del club cambadés. / Cedida

También el equipo femenino se quedó a un paso del título. Las cambadesas vencieron en semifinales al Pádel Miño de Lugo por 4-1 y disputaron la final ante Sacra Pádel, también de Lugo, que se llevó el triunfo por 3-2. Las parejas del Sete Pías fueron Mónica Loureiro-Virginia Sabugueiro, Mariana Lorenzo-Andrea García, Iria Abeal-Sandra Rodiño, Lara Pazos-Sara Vázquez y María Paz-María Victoria Fraga.

Noticias relacionadas

Más allá del sabor amargo de las finales, el balance confirma el crecimiento de una entidad con apenas año y medio de actividad. El club cuenta ya con cinco equipos federados, tres masculinos y dos femeninos, y alrededor de 100 licencias, con jugadores de Cambados, A Illa, Barrantes y otros puntos de O Salnés. Además, el Sete Pías representará a Galicia en la Copa de España de Ligas Autonómicas, que se celebrará en Madrid del 20 al 22 de noviembre.