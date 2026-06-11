Los mejores entrenadores sientan cátedra en Vilagarcía

Vilagarcía volverá a convertirse este fin de semana en una pequeña capital del conocimiento baloncestístico. El CIFP Fontecarmoa celebrará en la tarde del viernes y la mañana del sábado, una nueva edición de su ya tradicional Clínic Vilagarcía de Baloncesto, una actividad que ha ganado prestigio con el paso de los años hasta consolidarse como una cita de referencia para entrenadores, alumnos y docentes vinculados al deporte y a la enseñanza. Para muestra los cerca de 80 asistentes que pasarán por el pabellón Sara Gómez.

El valor del clínic no reside únicamente en la nómina de ponentes, aunque esta edición presenta un cartel de enorme nivel. Su relevancia está también en el trabajo sostenido que, desde hace 17 años, impulsa el ciclo de enseñanzas deportivas de baloncesto del CIFP Fontecarmoa, dirigido por Iván Villar junto a Pablo Villaronga como profesor. Desde esa estructura formativa se ha conseguido situar a Vilagarcía en el mapa de la formación técnica, acercando a la ciudad a profesionales procedentes de distintas realidades del baloncesto nacional e internacional.

La mejor muestra es el listado de nombres que han pasado por la cita arousana: Aíto García Reneses, Xavi Pascual, Pablo Laso, Pedro Martínez, Luis Casimiro o Txus Vidorreta, además de referentes en el baloncesto de formación como Pau del Tío, Pablo Borrás o Paco Redondo. Una trayectoria que explica por qué el Clínic Vilagarcía se ha convertido en mucho más que un cierre de curso académico: es un espacio de actualización, reflexión y aprendizaje para quienes viven el baloncesto desde los banquillos y desde las aulas.

La gran referencia de esta edición será Chus Mateo, actual seleccionador español y campeón de la Euroliga y de la Liga ACB con el Real Madrid. Su presencia supone un privilegio para los asistentes y una oportunidad poco habitual para escuchar de cerca a uno de los entrenadores más influyentes del baloncesto europeo reciente. El técnico madrileño abrirá las ponencias el viernes, a las 17.30 horas, con «Ataque: generar ventajas en los primeros segundos», y repetirá el sábado, a las 11.15, con «Defensa. Cambios defensivos como solución táctica defensiva».

Moncho Fernández es el técnico gallego con más partidos ACB. / Mariscal

El viernes también intervendrá Moncho Fernández, el entrenador gallego con más partidos en la Liga ACB y actualmente en el Basquet Girona. Su ponencia, prevista a las 19.15 horas, llevará por título «Los números no juegan… pero moldean como jugamos». El compostelano, que alcanzó los 500 encuentros en la Liga Endesa, representa como pocos la capacidad de adaptación, competitividad y conocimiento del juego.

La cuota de reconocidos técnicos gallegos se completará con la dupla del Ensino de Lugo, protagonista de una de las temporadas más destacadas del baloncesto femenino nacional. Diego Fernández abrirá la jornada del sábado a las 9.30 horas con «Ayudando a desarrollar las habilidades ofensivas del jugador: como aplicar tu método en pista». Suso Garrido, primer entrenador del conjunto lucense y elegido mejor técnico de la Liga Femenina Endesa, cerrará las ponencias a las 13.00 horas con «Leer el juego: claves sin balón para jugar en los dos lados».

El clínic está dirigido a alumnos, entrenadores y también a profesorado de FP, Primaria y Secundaria, a través del Centro Galego de Innovación Profesional y del CFR de Pontevedra. La inscripción presencial tendrá un coste de 10 euros y la modalidad en streaming será de 20 euros, mientras que alumnos, exalumnos y docentes tendrán entrada gratuita. Las inscripciones deben realizarse en el correo cursobaloncesto@gmail.com, con más información en la web del CIFP Fontecarmoa.

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La cita llega además con el plazo abierto para los ciclos de técnico deportivo de baloncesto y vela del curso 2026-2027, así como para el grado superior de baloncesto, la máxima titulación oficial para entrenar en España y Europa. Una oferta que, unida a los proyectos Erasmus+ del centro, confirma el peso de Fontecarmoa como referente público de formación deportiva.