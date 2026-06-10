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Ajedrez

El Fontecarmoa suma cuatro medallas en Silleda

Asier Cores, Matías Ramírez, Sabela Cores y Aldara Cores subieron al podio en una cita con más de 200 participantes

Delegación vilagarciana en Silleda.

Delegación vilagarciana en Silleda. / Cedida

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Diego Doval

Vilagarcía

El CX Fontecarmoa regresó con cuatro medallas de la VII edición del Open Internacional A Banca 2026, celebrado durante toda la jornada del domingo en Silleda bajo la organización del Club Columna Aberta, con el patrocinio de la Feira Semana Verde y el Concello. La prueba reunió a más de 200 ajedrecistas de toda Galicia y fue puntuable para el XIX Circuito Galego Promoción de Xadrez.

La expedición vilagarciana brilló especialmente en Promesas, donde Asier Cores fue plata y Matías Ramírez bronce. En Benjamín, Sabela Cores Lois se proclamó campeona femenina, mientras que Aldara Cores fue tercera femenina en Infantiles. También destacaron Lois Roo, séptimo en Alevín a medio punto del podio, y Luca Rey, undécimo en el Open Internacional. La próxima cita será el XII Master Centro Comercial Arousa, el 4 de julio en Vilagarcía.

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