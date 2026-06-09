Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visita Papa EspañaReacción de la CIUGMarineros Novo RuivoCentros comerciales VigoStellantis transición energéticaJoven traumatismo cranealPedraz cita a NarbonaCelta Fortuna
instagramlinkedin

Baloncesto

El Concello de Vilagarcía felicita al Sigaltec por el ascenso a 1ª Autonómica

El equipo y sus entrenadores junto al alcalde Alberto Varela y el concejal Carlos Coira.

El equipo y sus entrenadores junto al alcalde Alberto Varela y el concejal Carlos Coira. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

El Salón Noble del Concello de Vilagarcía fue el lugar donde el Sigaltec fue homenajeado por el gobierno local tras el brillante ascenso conseguido a 1ª Autonómica en la fase final disputada en Santiago. La victoria sobre el Liceo La Paz de A Coruña en semifinales le abrió las puertas de un nuevo listón en el proceso de crecimiento competitivo del grupo entrenado por Xoán Trigo y Luis Gabín. El alcalde, Alberto Varela, puso en valor el trabajo que se está realizando en el club y los buenos resultados conseguidos en los últimos años. El equipo, que recibió una metopa conmemorativa, estuvo acompañado en el acto por un buen número de aficionados y directivos de la entidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents