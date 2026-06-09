El Concello de Vilagarcía felicita al Sigaltec por el ascenso a 1ª Autonómica

El Salón Noble del Concello de Vilagarcía fue el lugar donde el Sigaltec fue homenajeado por el gobierno local tras el brillante ascenso conseguido a 1ª Autonómica en la fase final disputada en Santiago. La victoria sobre el Liceo La Paz de A Coruña en semifinales le abrió las puertas de un nuevo listón en el proceso de crecimiento competitivo del grupo entrenado por Xoán Trigo y Luis Gabín. El alcalde, Alberto Varela, puso en valor el trabajo que se está realizando en el club y los buenos resultados conseguidos en los últimos años. El equipo, que recibió una metopa conmemorativa, estuvo acompañado en el acto por un buen número de aficionados y directivos de la entidad.