Uxía Rodríguez da un paso clave hacia el Mundial de China

La cambadesa Uxía Rodríguez Fernández dio un paso importante en su camino hacia el Campeonato del Mundo de gimnasia de trampolín, que se celebrará el próximo mes de noviembre en China. La joven deportista, que milita en el Club Ximnasia Burgas y mantiene también vinculación competitiva con el Pontevedra, participó del 5 al 7 de junio en el Campeonato de España celebrado en Valladolid con un objetivo muy concreto: alcanzar la mínima de dificultad exigida para la categoría júnior de DMT, doble minitramp.

La referencia marcada era de 11,2, una nota de dificultad que abría la puerta a entrar en la carrera por una plaza mundialista. En una preliminar de mucho nivel, solo tres gimnastas consiguieron superar ese listón: Belén Sánchez, del Aerotramp de Albacete; Noa González, del Club Gimnasia Valladolid; y la propia Uxía Rodríguez, que firmó un 11,6 y se situó por encima de la mínima exigida. El resultado no le garantiza todavía de forma automática la presencia en China, pero sí la coloca en una posición de privilegio dentro del proceso de selección.

La normativa establece que serán cuatro las gimnastas seleccionables. En caso de que más deportistas superen la nota de dificultad en las próximas citas, la decisión final quedará en manos del seleccionador. Por delante quedan todavía el Campeonato Gallego en Pontevedra y una competición internacional en Coimbra, dos pruebas que pueden resultar determinantes para cerrar la lista definitiva.

Uxía, primera por la derecha, en el primer cajón del podio. / Cedida

La actuación de Uxía en Valladolid tuvo además premio colectivo. La cambadesa se proclamó campeona de España por equipos en DMT absoluto junto a sus compañeras Marta López y Alejandra Braña, dentro de un grupo que sigue sin contar con Melania Rodríguez, actualmente de baja por lesión. El oro confirma también la fortaleza del Burgas en una modalidad en la que la joven arousana continúa creciendo.

Uxía Rodríguez, de 16 años, acumula ya una notable experiencia internacional pese a su juventud. Fue tercera en el Mundial de Bulgaria en 2022 y este mismo año logró la plata en el Europeo de Portimao, celebrado en abril. También compitió en el Mundial de Birmingham en 2023, fue cuarta en el Europeo de Guimaraes en 2024 y participó el pasado año en el Mundial de Pamplona, una cita en la que las cosas no salieron como esperaba. «Siempre ha participado en todo», destacan en su entorno, en referencia a una trayectoria en la que no ha faltado a ningún Europeo.

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Su primer Mundial pudo haber llegado incluso antes, en Bakú, cuando tenía 11 años, pero el cambio de edad mínima a 15 años impidió entonces su participación. Ahora, instalada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, donde estudia y entrena a diario, afronta su segundo año en el centro con dos sesiones de trabajo cada jornada. Una rutina exigente para una gimnasta que vuelve a mirar al escenario internacional con ambición y con China como gran objetivo.