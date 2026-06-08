La unión entre BBC y Cortegada se rompe tras doce años de un proyecto común

La estructura conjunta del baloncesto de base en Vilagarcía llega a su fin. Después de doce años de colaboración bajo las siglas CLB, el Basket Base Club y la Agrupación Deportiva Cortegada emprenderán caminos separados a partir de la próxima temporada. El convenio que regulaba la unión entre ambas entidades concluye y las reuniones mantenidas en las últimas semanas para intentar renovarlo no permitieron alcanzar un acuerdo entre las partes.

La ruptura pone fin a una etapa en la que ambos clubes compartieron la gestión deportiva y económica de sus categorías de formación, dando forma a un proyecto común que agrupó durante más de una década a cientos de niños y niñas de Vilagarcía. Ahora, tanto el Basket Base Club como Cortegada iniciarán la construcción de sus propias estructuras, con la intención de dar cabida a equipos masculinos y femeninos.

Desde Cortegada asumen públicamente la ruptura, aunque subrayan que la decisión se produce tras haber intentado preservar la colaboración. La entidad sostiene que «en todo momento se puso todo de nuestra parte para no romper la colaboración» y recuerda que, con ese objetivo, se contrató al abogado Yago Casal, especialista en derecho deportivo y baloncesto, para tratar de «limar los diferentes criterios existentes entre ambas partes».

El club también destaca que se presentó una nueva directiva conformada por tres mujeres, Nuria Rubio, Alba Gorgoso y Alejandra Nogueira, con la intención de facilitar el entendimiento. Según explica Cortegada, la anterior directiva decidió apartarse al considerar que podía suponer «un obstáculo» para alcanzar el acuerdo deseado. Pese a ello, las conversaciones no fructificaron.

La entidad asegura que hace pública la situación una vez finalizado el plazo establecido para recibir una última respuesta, «obteniendo el silencio como contestación», y después de recibir múltiples preguntas de padres y madres preocupados por una situación de la que, según Cortegada, no eran conocedores. El club añade que el último documento remitido fue el resultado de tres modificaciones previas al acuerdo inicial, en las que asegura haber cedido en varios puntos «por entenderlos comprensibles y siempre apostando por la igualdad entre ambas partes».

Los equipos base pasarán a defender escudos diferentes. / Iñaki Abella

Cortegada reconoce la tristeza con la que afronta esta decisión, especialmente por el impacto que puede tener en los jugadores y jugadoras que actualmente forman parte del CLB. «Sabemos que es una situación complicada para los cientos de niños y niñas que conforman hoy en día el CLB», señala la entidad, que considera que ellos son «los más perjudicados».

El club ha convocado a las familias de todas las jugadoras que actualmente forman parte de la estructura de base vinculada a Cortegada a una asamblea informativa el miércoles 17 de junio en Fexdega. La primera convocatoria será a las 19.15 horas y la segunda, a las 19.30. La llamada se extiende también a socios, entrenadores y cualquier persona vinculada con el CLB que quiera conocer la información que se trasladará.

En el comunicado, Cortegada explica que durante los últimos meses se produjeron diferentes acontecimientos que afectan al futuro de la estructura conjunta que durante doce años dio forma al CLB, proyecto nacido de la unión entre BBC, Liceo y Cortegada. La entidad insiste en que su prioridad fue intentar preservar un modelo que permitió crecer conjuntamente a cientos de niños y niñas, generando no solo una estructura deportiva, sino también una comunidad humana y social.

Durante el proceso negociador, Cortegada afirma haber presentado diferentes propuestas dirigidas a garantizar la continuidad del proyecto común. Entre ellas cita una representación equilibrada entre ambas entidades, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes y el refuerzo de la estructura deportiva mediante figuras específicas de coordinación para las áreas femenina y masculina.

Al no alcanzarse un acuerdo, Cortegada comenzará a trabajar en un nuevo proyecto deportivo para ofrecer a las jugadoras y sus familias una estructura «sólida, estable e ilusionante». La entidad señala que esta nueva etapa nace con la voluntad de reforzar el baloncesto femenino, recuperar una línea de cantera que facilite la llegada de jugadoras formadas en la base a los equipos sénior y reconstruir un modelo con identidad propia.

La futura estructura técnica incluirá una coordinación específica para el área femenina, la implicación del cuerpo técnico del equipo sénior en el desarrollo de la cantera y una mayor conexión entre la formación y el alto rendimiento. Cortegada también mantendrá conversaciones con los entrenadores que actualmente forman parte del CLB para que puedan decidir libremente su futuro deportivo.

Por su parte, el Basket Base Club defiende que seguirá dando continuidad a su proyecto de «crear personas a través del baloncesto» y agradece el trabajo de quienes, durante estos años, velaron por el bien común y seguirán haciéndolo. La entidad mantiene que su apuesta por el baloncesto no diferenciará entre masculino y femenino y que expondrá en los próximos días su explicación a lo sucedido.

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La separación abre así un nuevo escenario en el baloncesto de formación de Vilagarcía. Tras doce años de convivencia bajo una misma estructura, BBC y Cortegada afrontan ahora el reto de construir sus propios caminos, con el desafío añadido de ordenar la transición para que el impacto sobre jugadores, jugadoras, familias y entrenadores sea el menor posible.