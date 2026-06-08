Fútbol 11 infantil
El Sporting de Portugal gana la tercera edición de la Celeste Cup en San Pedro
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilalonga
El Sporting de Portugal se ha llevado para Lisboa el título de la tercera edición de la Celeste Cup celebrada durante todo el fin de semana en Vilalonga con la participación de 36 equipos españoles y lusos. El equipo lisboeta se impuso en la final al Antiguoko de San Sebastián por 2-1 con un gol en los últimos compases y cuando todo apuntaba a los penaltis como desenlace. En las semifinales quedaron eliminados el Sporting de Gijón y el Deportivo de A Coruña. El exfutbolista Donato ejerció de padrino de esta edición que atrajo al Concello de Sanxenxo a centenares de personas para seguir el desarrollo de una competición amistosa que confirmó su crecimiento en la postemporada de muchos clubes.
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Se abre uno de los carriles de la AP-9 en Mos donde volcó un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo
- Más de 270.000 inmuebles gallegos deberán adaptarse a las exigencias de eficiencia energética de la UE
- La pesca de recreo sostiene ante el Supremo que el sistema de control español es «más gravoso» que el modelo de la UE
- Muere una persona en una salida de vía en Ponte Caldelas
- Un hombre de 76 años fallece de un infarto mientras paseaba por el centro de Bueu
- El coro del colegio Cluny de Vigo emociona a Abraham Mateo con su versión de 'Lánzalo': «Se me metió algo en el ojo»
- 500 paraguas en 30 m²: seis décadas de los Rodríguez en Vigo