El Sporting de Portugal se ha llevado para Lisboa el título de la tercera edición de la Celeste Cup celebrada durante todo el fin de semana en Vilalonga con la participación de 36 equipos españoles y lusos. El equipo lisboeta se impuso en la final al Antiguoko de San Sebastián por 2-1 con un gol en los últimos compases y cuando todo apuntaba a los penaltis como desenlace. En las semifinales quedaron eliminados el Sporting de Gijón y el Deportivo de A Coruña. El exfutbolista Donato ejerció de padrino de esta edición que atrajo al Concello de Sanxenxo a centenares de personas para seguir el desarrollo de una competición amistosa que confirmó su crecimiento en la postemporada de muchos clubes.

El Sporting de Portugal gana la tercera edición de la Celeste Cup en San Pedro | NOÉ PARGA