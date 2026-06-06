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Piragüismo

Un oro y una plata en aguas de Bazhong

El palista de As Torres, Fernando Busto, venció en el Maratón corto en la Copa del Mundo que se disputó en la ciudad china

Fernando Busto muestra la medalla de oro de Bazhong. | FDV

Fernando Busto muestra la medalla de oro de Bazhong. | FDV

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R. A.

Catoira

El palista de As Torres Romaría Vikinga, Fernando Busto, regresó de China con un oro y una plata tras participar en la Copa del Mundo de Maratón, disputada en la ciudad de Bazhong. Busto, que es una de las grandes bazas arousanas en la distancia más larga del piragüismo, junto a Tono Campos, se llevó el oro en la Short Race individual y, al día siguiente, volvió a conseguir una medalla de plata en la prueba larga, tras completar los 16 kilómetros. Las dos medallas las obtuvo el catoirense entre el 23 y el 24 de mayo pasados, una semana antes de plantarse en el Campeonato de España de Maratón, en Zamora

En las aguas del río Duero, Busto fue segundo clasificado, lo que le abre las puertas del Campeonato de Europa que se celebrará en la ciudad rumana de Pitesti a finales del mes de junio. Estos resultados indican el buen estado de forma del catoirense que, el pasado mes de marzo, iniciaba la temporada en el Campeonato de España de Invierno, sobre 5.000 metros, en aguas del Guadalquivir. En aquella prueba, los resultados fueron peores de lo esperado, pero lejos de ceder, el palista de Catoira ha ido creciendo sobre la canoa para situarse entre la élite internacional, como demostró en la Copa del Mundo y como espera mostrar en el Campeonato de Europa. Padín también aspira a estar presente en el Campeonato del Mundo que se disputa en Argentina en el mes de octubre.

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